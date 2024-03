Final Fantasy IX : Le retour de cet épisode est de plus en plus suggéré par Square Enix

Un secret pas si bien gardé

Le remake de Final Fantasy IX n’a pas encore été officialisé mais il est presque un secret de polichinelle à ce stade. Et Square ne s’en est presque pas caché ce week-end, puisque cet épisode a fortement été référencé dans la présentation de Final Fantasy XIV: Dawntrail. Entre des bonus in-game à l’effigie de de Djidane et compagnie et des thèmes musicaux qui font directement écho à cet opus, difficile de ne pas noter tous les clins d’oeil que le MMO fait à Final Fantasy IX.

Et, conscient que cela serait remarqué, Naoki Yoshida a décidé d’ajouter son grain de sel. Sur scène, le producteur a ainsi déclaré :

« Vous avez sans doute pu remarquer qu’il y a beaucoup de références à Final Fantasy IX ici… Mais la raison à cela est un secret. »

Le site Gematsu réitère de son côté que le remake du jeu est bel et bien en développement selon ses sources, et à ce stade, il n’y a plus guère de doutes. La déclaration de Yoshida a forcément mis en ébullition les fans de cet épisode, qui s’attendent maintenant à ce que le remake soit bientôt confirmé. Maintenant que Rebirth est sorti et que le troisième opus de cette trilogie ne devrait pas arriver avant 2027/2028, ça serait effectivement le bon moment pour Square Enix d’officialiser la chose.