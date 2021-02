Valheim est de plus en plus populaire sur Steam avec un pic à plus de 364 000 joueurs

Le succès de Valheim est l’un des moins banals de ces derniers mois. Contrairement à d’autres titres comme Fall Guys ou Among Us qui ont été popularisés par Twitch, le titre d’Iron Gate Studio s’est fait sa notoriété tout seul, avec un lancement qui a pris comme une traînée de poudre grâce au bouche à oreille. C’est donc sans surprise que l’on apprend aujourd’hui que le titre s’est hissé au sommet des ventes Steam la semaine dernière.

Le succès se confirme

Rappelons qu’il s’agit là d’un jeu en accès anticipé afin de bien se rendre compte du phénomène qu’est devenu Valheim. Tandis que sa popularité sur Twitch se stabilise, son nombre de joueurs ne fait que grandir, et chaque jour semble amener des dizaines de milliers de vikings en plus.

Il y a moins de 24 heures, Valheim a enregistré son plus grand pic de joueurs en simultané. Il y avait donc 364 629 joueurs qui jouaient au jeu en même temps comme nous l’apprend SteamDB, soit un chiffre qui a presque triplé en moins d’une semaine. Avec cela, il est aussi l’un des jeux les plus joués du moment, devant des mastodontes Apex Legends et les autres jeux du genre sur Steam, et se paye même le luxe de dépasser GTA V.

Il y a quelques jours, le titre avait vendu un million de copies, mais ce nombre doit lui aussi avoir bien changé entre temps. La popularité du jeu n’est pour l’instant que croissante, et le jeu semble être parti comme étant un peu plus qu’un effet de mode, à condition que les mises à jour suivent.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Valheim, vous pourrez très prochainement retrouver de nombreuses astuces dans notre guide complet du jeu.