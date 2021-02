Valheim cartonne sur Steam et dévoile une feuille route pour les mises à jour à venir

Il arrive que des jeux qui ne bénéficient que de très peu de publicités connaissent un succès inespéré sur Steam grâce au bouche à oreille. Valheim est l’un de ces jeux, qui est en ce moment même plébiscité sur la plateforme de Valve, alors qu’il n’est pour l’instant disponible qu’en accès anticipé.

Un succès impressionnant et des updates à venir

Valheim est un jeu basé sur une expérience multijoueur où plusieurs joueurs, de 2 à 10 participants, peuvent rejoindre un monde généré de manière procédurale et dont l’univers s’inspire de la mythologie nordique (univers qui a décidément la côte en ce moment, comme avec Assassin’s Creed Valhalla).

Les joueurs sont alors invités à se construire leur propre navire et à partir à l’aventure entre amis, afin de faire face à des créatures mystiques et toutes sortes de dangers. Le titre propose des serveurs persistants, et met l’accent sur la coopération ainsi que sur l’artisanat, avec la possibilité de construire des maisons et des campements.

Lancé en accès anticipé depuis le 2 février, Valheim est un véritable succès sur Steam, avec un pic de joueurs en simultané à 132 750 joueurs enregistré par Steam Charts, rien que ça.

Face à l’engouement autour du titre, le studio Iron Gate a publié une première feuille de route qui détaille ainsi les mises à jour à venir pour le jeu. Celle-ci reste encore assez floue parce qu’elle ne donne aucune date, mais on sait sur quoi vont plancher les développeurs dans les prochaines semaines.

La première update à venir s’intitulera « Hearth and Home », et devrait donc améliorer la partie construction de foyers de jeu. Viendra ensuite « Cult of the Wolf » dont on ne sait rien, et « Ships and the Sea », qui devrait mettre à jour la construction de bateaux et la navigation. Viendra ensuite l’ajout de la biome « Mistlands » et d’autres ajouts si le jeu continue sur sa lancée, comme une amélioration des interactions entre joueurs et d’autres lieux.

Valheim est disponible sur Steam en accès anticipé.