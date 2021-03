Valheim : Tout savoir sur le jeu viking succès de 2021 en vidéo

Ce début d’année est pour le moment assez calme en termes de sorties jeux vidéo. Certes, on a eu Bravely Default II, Persona 5 Strikers ou encore Hitman III mais force est de constater que c’est assez peu surprenant. Cependant, s’il y a bien un titre qui est sorti de nulle part et a fait immédiatement un carton, c’est Valheim.

Développé par une petite équipe indépendante, Valheim a connu un succès immédiat, sans avoir eu besoin de campagne de communication poussive. Proche d’un Rust et de tout autre jeu de survie, Valheim fait les beaux yeux grâce à son univers viking et ses mécaniques bien ficelées, et ce, même en étant en accès anticipé. On vous en parle dans cette vidéo.