Unity France va faire face à une fermeture résultant d’un plan de licenciements selon Origami

91 personnes concernées

Nous avons encore toutes et tous en mémoire le licenciement massif effectué en janvier 2024 par Unity, laissant sur le carreau 1 800 personnes, soit 25% des équipes à l’époque, et il faut croire que plus aucune trace de l’entreprise ne sera bientôt laissée sur l’hexagone.

En effet, d’après le journaliste Gauthier Andres, Unity France va connaître une fermeture prochaine de ses bureaux. Une procédure de licenciement est en cours et concerne 91 personnes, soit l’intégralité du staff. La huitième en quatre ans dans l’entreprise.

Basée à Paris et conçue en 2015, l’antenne française était notamment connue pour avoir été impliquée dans des outils importants d’Unity : Graphics, HRDP (Pipeline de rendu haute définition) et VFX Graph (effets visuels). Oui mais voilà, les membres d’Unity France n’échapperont pas à la logique persistante de coupes budgétaires, en sachant que la direction semble tout faire depuis un mois pour empêcher le dialogue social avec l’équipe.

Une situation face à laquelle elle tente de lutter, particulièrement appuyée par la voix de CGT Socetud et le partage d’un communiqué exigeant par ailleurs de la transparence sur la situation actuelle, l’examen d’alternatives à la fermeture, ou encore « la garantie de mesures de protections et de reclassement à la hauteur des moyens du groupe pour tous les salarié·e·s concerné·e·s ». Nous adressons, comme d’habitude dans ce genre de cas, nos pensées aux personnes impliquées.