Unity : Après la débâcle autour du modèle financier du moteur, l’entreprise ferme en urgence des locaux suite à des menaces de mort

Une annonce qui aurait pu causer une catastrophe

Si Unity persiste et met en place son nouveau programme, cela ouvre les portes à de nombreuses dérives et à des problèmes sans précédent pour bon nombre de studios. Autant dire que les justifications et les clarifications du groupe n’ont pas vraiment calmé les esprits, puisque ce changement peut mener à la perte de nombreuses équipes, tout en les endettant considérablement.

C’est dans ce climat particulièrement chaotique que Unity a été visé par des menaces de mort hier, jugées assez concrètes pour fermer en urgence les locaux de l’entreprise à Austin et à San Francisco. Le directeur John Riccitiello indique que ces menaces étaient crédibles, et l’entreprise a préféré mettre à l’abri ses employés en cas de dérapage. Aujourd’hui, on apprend via Polygon que ces menaces émanaient en réalité d’un employé d’Unity, qui ne travaillaient pas dans ces locaux, et qui aurait effectué ces menaces sur les réseaux sociaux. L’individu a bien été interpellé et aucun des autres employés ne semble être en danger.

Une affaire particulièrement sordide qui fait suite à un problème fondamental auquel fait face Unity. L’entreprise est maintenant dans une situation inextricable car même en cas de rétropédalage, elle aura perdu la confiance des studios.