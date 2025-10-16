Une nouvelle édition du ID@Xbox Showcase aura lieu fin octobre pour présenter des jeux indépendants

Le rendez-vous des indés chez Xbox

Notez maintenant dans vos agendas que le prochain ID@Xbox Showcase aura lieu le 28 octobre à 18 heures, heure de Paris. Contrairement à certaines éditions qui s’étiraient en longueur, cette édition promet de ne durer que 50 minutes. Au programme, des nouveaux trailers, des présentations de gameplay, et des annonces exclusives de jeux majoritairement issus de la scène indépendante, en plus de quelques éditeurs typés « indé ».

On ignore encore quels jeux feront partie de cette émission, mais on nous promet d’ores et déjà que Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games et Thunder Lotus Games viendront présenter quelques jeux. Pour les deux derniers, on peut parier sur la présence de I Hate This Place (à moins que Skybound dégaine un autre trailer d’Invincible VS) ainsi que sur 33 Immortals.

L’émission sera à suivre sur YouTube et sera encore une fois en partenariat avec le site IGN.