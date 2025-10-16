Une nouvelle édition du ID@Xbox Showcase aura lieu fin octobre pour présenter des jeux indépendants
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Xbox multiplie les prises de parole cette année avec des showcases réguliers, qui ne mettent pas qu’à l’honneur ses productions internes. Le ID@Xbox Showcase est par exemple un événement qui se concentre sur la scène indépendante, avec des studios plus ou moins gros qui viennent présenter leurs prochains jeux. La nouvelle édition vient d’être annoncée, et elle aura lieu dans quelques jours seulement.
Le rendez-vous des indés chez Xbox
Notez maintenant dans vos agendas que le prochain ID@Xbox Showcase aura lieu le 28 octobre à 18 heures, heure de Paris. Contrairement à certaines éditions qui s’étiraient en longueur, cette édition promet de ne durer que 50 minutes. Au programme, des nouveaux trailers, des présentations de gameplay, et des annonces exclusives de jeux majoritairement issus de la scène indépendante, en plus de quelques éditeurs typés « indé ».
On ignore encore quels jeux feront partie de cette émission, mais on nous promet d’ores et déjà que Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games et Thunder Lotus Games viendront présenter quelques jeux. Pour les deux derniers, on peut parier sur la présence de I Hate This Place (à moins que Skybound dégaine un autre trailer d’Invincible VS) ainsi que sur 33 Immortals.
L’émission sera à suivre sur YouTube et sera encore une fois en partenariat avec le site IGN.
Cet article peut contenir des liens affiliés