Un line-up solide ?

Le 29 février prochain sera marqué par la sortie de Final Fantasy VII Rebirth. Mais également par Welcome to ParadiZe, projet plus intimiste porté par Eko Software et chapeauté par Nacon. Une date qui semble importante pour l’éditeur français qui décide de réitérer avec sa Nacon Connect le même jour, une conférence d’une trentaine de minutes qui s’attardera sur plusieurs titres attendus.

Si l’on nous promet quelques informations sur les accessoires de la marque, c’est bien la partie jeu vidéo qui nous intéresse : aux côtés de Ravenswatch et Crown Wars: The Black Prince, on nous confirme surtout la présence de GreedFall 2: The Dying World, Test Drive Unlimited Solar Crown et le jeu de survie Terminator, dévoilé il y a deux ans et qui semble fin prêt à se montrer.

Si l’on ne sait pas s’il y aura des dates de sortie et du gameplay pour l’ensemble des jeux listés, il devrait tout de même y avoir « quelques annonces » qui vont accompagner ces cinq premiers titres nommés. Le RPG GreedFall 2 sera dans tous les cas la star de l’événement puisqu’en plus de faire son retour, il aura droit à son post-show en compagnie des développeurs dans un live prévu sur la chaîne Twitch du studio Spiders.

La prochaine Nacon Connect sera diffusée le 29 février 2024 à 19h. Comme pour les éditions précédents, nous vous résumerons l’intégralité des annonces sur notre site et en vidéo sur notre chaîne YouTube.