[MAJ] Une alerte à la bombe a eu lieu chez Ubisoft Montpellier ce jeudi, le studio a été évacué pendant l’enquête

MAJ : Gamekult a reçu un communiqué de la part d’Ubisoft indiquant qu’aucune menace crédible n’avait été identifiée. Ci-dessous, l’article original.

Aucun explosif n’a été retrouvé

C’est suite à un mail adressé à la gendarmerie de Castelnau-le-Lez que les forces de l’ordre (dont les militaires, les pompiers et les démineurs) se sont rendues dans les locaux d’Ubisoft Montpellier pour évacuer les lieux et mettre en sécurité les 500 personnes qui travaillent sur place, ainsi que 300 autres personnes liées à des entreprises près du studio montpellierain, par mesure de précaution.

Le mail indiquant la présence d’un explosif au sein des locaux. Après une fouille des lieux, rien n’a encore été retrouvé, et aucune piste n’est privilégiée pour le moment, que cela soit un canular ou non, et les raisons derrière ce geste.

Cet événement vient rajouter un certain poids sur les équipes d’Ubisoft Montpellier, dans une période plus que tendue pour l’éditeur. Un mouvement de grève a eu lieu il y a de cela une semaine suite à l’annonce de suppressions de postes dans plusieurs studios, dont celui qui se trouve à Paris, et à la disparition progressive du télétravail. Le STJV a réagi à l’alerte à la bombe :

« Hier, le studio d’Ubisoft Montpellier a du être évacué en fin d’après-midi suite à une alerte à la bombe. Pour l’heure, aucun dégât matériel n’est à déplorer. L’angoisse des salarié·es, elle, était en tout cas bien réelle, et notre soutien est total. Ce n’est pas la première fois que le studio est ciblé par du harcèlement, que ce soit par des menaces ou des tentatives d’intrusions. Il est inacceptable de s’en prendre ainsi à des personnes exerçant une activité bénigne. Nos pensées vont tout particulièrement aux personnes en charge de l’accueil. Nous invitons nos collègues de Montpellier à prendre soin de leur santé, et nous leur adressons encore notre soutien. L’option du télétravail aurait dû être proposée dès hier soir aux travailleureuses qui en ressentaient le besoin, en particulier à celleux devant venir sur site le vendredi. »

Espérons maintenant que la sécurité de chacune des personnes travaillant au sein du studio soit assurée.