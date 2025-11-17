Un nouveau Xbox Partner Preview aura lieu le 20 novembre, voici les premiers jeux confirmés

Trois jeux déjà confirmés pour le Xbox Partner Preview

Pour suivre ce nouveau numéro du Xbox Partner Preview, il faudra noter la date du jeudi 20 novembre à 19 heures (heure de Paris) dans votre agenda. Xbox nous promet quelques « World Premiere » dans le lot des annonces, mais on y retrouvera aussi certains jeux déjà annoncés.

L’un d’entre eux sera 007 First Light, qui sera à nouveau présenté, mais aussi Reanimal, le jeu des créateurs de la série Little Nightmares. Xbox a également confirmé la présence de Tides of Annihilation avec une nouvelle bande-annonce. Le jeu d’action sera particulièrement mis en avant ici, puisque Jennifer English, qui incarne la protagoniste du titre, sera aussi présente au sein de cette émission pour introduire cette séquence.

À part cela, il faut aussi s’attendre à quelques annonces autour du Xbox Game Pass, et Xbox nous promet que les jeux présentés lors de ce Xbox Partner Showcase seront tous compatibles Xbox Play Anywhere, soient jouables sur plusieurs machines sans avoir besoin d’acheter un exemplaire du jeu sur chaque plateforme.

Cet événement sera à suivre sur Twitch, YouTube, et même TikTok. Si vous ne pouvez pas le suivre, pas de panique, vous retrouverez un résumé de toutes les annonces directement sur notre site peu de temps après la diffusion de l’émission.