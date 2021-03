Un jeu Pikmin en réalité augmentée annoncé sur mobile par Niantic et Nintendo

C’est la petite surprise de la nuit : Nintendo et Niantic, les développeurs de Pokémon Go, viennent d’annoncer un jeu mobile Pikmin en réalité augmentée. Une application qui ne dévoile pour l’instant qu’un visuel relativement abstrait, mais qui est décrite comme une application avec des activités de jeu conçues pour encourager la marche et la rendre plus agréable.

Un Pikmin Go en approche ?

Les joueurs espéraient plutôt un Pikmin 4. Mais l’arrivée de la franchise sur nos smartphones pourraient se révéler être une bonne surprise. Pour l’instant, il faudra se contenter de l’annonce puisqu’aucune autre information n’est connue. On sait simplement que ce jeu Pikmin se basera sur la réalité augmentée pour encourager la marche et qu’il devrait être disponible courant 2021. On imagine que l’évolution de la pandémie jouera également un rôle sur la date de sortie.

Cependant, on peut tout de même noter qu’il est en développement dans les locaux de Niantic Tokyo Studio, nouveau bureau crée en avril 2018. Les pré-inscriptions ont ouvert sur le site officiel pour les curieuses et curieux qui aimeraient restés informés des prochaines informations.

D’autres jeux en réalité augmentée en approche

L’autre facette de cette annonce, c’est que l’on apprend que Niantic et Nintendo ont signé un partenariat pour développer ensemble plusieurs applications mobiles qui combineront la réalité augmentée à des personnages iconiques des licences phares de Nintendo. Pikmin n’est donc que le premier projet de cette série de jeux, qui seront potentiellement annoncés un peu plus tard.

Qui sait, peut-être que ce sera sur mobile que l’on retrouvera certains retours tant attendus. Les fans auront sans doute espoir que cette arrivée sur mobile permettra de concrétiser un quatrième épisode de Pikmin sur Switch.