Pikmin Bloom : Le premier jour de la communauté arrive avec pleins de récompenses

Le premier jour de la communauté sur Pikmin Bloom arrive bientôt, et Niantic nous promet de belles surprises à ce propos. Le dernier jeu mobile de l’entreprise derrière Pokémon Go avait fait un départ discret, mais il semblerait que le jeu n’ait pas encore révélé toutes ses surprises. Pikmin Bloom n’est peut être pas aussi poussé et travaillé que son collègue (au niveau du gameplay ou de l’utilité de la réalité augmentée) mais il reste très populaire chez ses fans. Et pour récompenser ces derniers, les développeurs organisent le samedi 22 janvier le premier jour de la communauté !

Des récompenses ? Lesquelles ?

Beaucoup de récompenses seront à récupérer lors de cet événement. À noter que vous n’aurez pas besoin de vous connecter à un moment précis, et que vous pourrez profiter à votre rythme de toutes les features et récompenses disponibles tout au long de la journée.

Dans l’application, si vous plantez des pétales bleues, rouges, jaunes ou blanches autour des mégafleurs, elles écloront en camélias. Par ailleurs si vous décidez de partir faire les fameux 10 000 pas lors de cette journée, vous récupérerez le badge en forme de camélia. La vitesse de pousse dans votre sac de culture pourra atteindre les 50%, de quoi bien faire évoluer vos plantations. Pour finir, vous pourrez récupérer 1 pièce bonus pour toutes les 250 fleurs plantées (toutes les 500 normalement), mais limité à 60 pièces par jour.

Donc si il y a bien un jour où vous devez sortir prendre l’air et faire votre stock de fleur et de Pikmin, c’est le samedi 22 janvier prochain lors du premier jour de la communauté 2022. Malgré le fait que Pikmin Bloom fait beaucoup moins de bruit que d’autres jeux mobiles, Niantic a révélé que depuis le lancement de l’application, 113 millions de Pikmin ont vu le jour, 338 milliards de pas ont été faits (un chiffe exorbitant) et 63,8 millions de fleurs ont été plantées.

Tous ces chiffres font un peu tourner la tête, mais cela démontre la certaine popularité que Pikmin Bloom a su acquérir depuis sa sortir le 26 octobre dernier, sur iOS et Android.