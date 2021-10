Pikmin Bloom : Une sortie officielle mais pas encore en Europe

Nous vous parlions il y a quelques semaines de Pikmin Bloom, dont certains utilisateurs avaient pu profiter d’une bêta fermée pour s’essayer au soft. L’application est officiellement sortie aujourd’hui dans sa version complète mais uniquement en Australie et à Singapour.

Dans le même principe que Pokémon Go

Niantic, qui développe le jeu, avait déjà procédé de la même manière avec Pokémon Go ou encore Harry Potter Wizard Unite en ne les mettant pas disponible directement en Europe. Et c’est sur leur site que l’on peut lire le communiqué expliquant le principe de leur application.

Comme on peut le voir sur la vidéo promotionnelle, les petites créatures virtuelles nous accompagneront durant nos promenades. Des pas qui nous permettront de faire grandir notre communauté qui se nourrira de nectar et fera apparaitre des fleurs ici et là.

Vous pourrez collectionner différents Pikmins de plusieurs couleurs, interagir avec eux et immortaliser quelques moments grâce à vos photos prise depuis l’application. Tous les mois, une journée communautaire sera organisée, permettant aux utilisateurs de marcher et de planter des graines ensemble.

L’application sera disponible sur l’App Store sur iOs ainsi que le Google Play Store sur Android lorsque la sortie européenne sera effective et le titre sera bien entendu gratuit à toutes et tous.