Pikmin Bloom est désormais disponible en France

La semaine dernière, on apprenait que Pikmin Bloom débarquait dans certaines régions du monde mais que l’Europe était temporairement boudée, avec la promesse d’une sortie rapide sur notre territoire. Et effectivement, il n’a pas fallu attendre bien longtemps avant que le jeu de Niantic fasse son petit bonhomme de chemin jusqu’à chez nous.

Les Pikmin envahissent nos smartphones

Pikmin Bloom a désormais droit à son lancement mondial dès aujourd’hui, et vous pouvez dès à présent télécharger l’application gratuitement sur votre smartphone.

Le titre fonctionne alors sur le principe d’un Pokémon Go, si ce n’est que la marche sera encore plus encouragée ici. Vous pourrez alors cueillir des Pikmin en marchant le plus possible, tout en faisant fleurir des fleurs sur votre route. En somme, plus vous marcherez, plus le jeu vous récompensera.

Pikmin Bloom est disponible en free-to-play sur le Google Play Store et sur l’App Store.