Pikmin Bloom célèbre son premier anniversaire avec des festivités en novembre

Cela fait déjà un an que Pikmin Bloom est jouable sur nos smartphones. Le nouveau jeu mobile en réalité augmentée de Niantic est plus discret qu’un Pokémon GO et pourtant, il semble continuer son petit bonhomme de chemin. Preuve en est, la première bougie est soufflée et s’accompagne de plusieurs événements. Voici les festivités attendues pour ce premier anniversaire.

Des événements et journées communautaires

« La distance totale parcourue sur Pikmin Bloom par tous ceux qui ont planté des fleurs dans le monde équivaut à trois allers-retours entre la terre et le soleil » peut-on lire dans la communication officielle de ce premier anniversaire. Une anecdote qui ne veut pas signifier grand chose, mais qui doit probablement montrer que les joueurs et joueuses lancent encore régulièrement l’application.

Pour fêter ce 1er anniversaire comme il se doit, plusieurs événements auront lieu ces prochaines semaines avec :

Du 1er dès 12h au 14 novembre à 23h59 : Événement Décor Pikmin « Goûter du 1er anniversaire »

: Événement Décor Pikmin « Goûter du 1er anniversaire » Du 7 au 13 novembre : Semaine Communautaire suivie d’une Journée Communautaire très spéciale

: Semaine Communautaire suivie d’une Journée Communautaire très spéciale Du 14 novembre au 9 décembre : Événement Deluxe du 1er anniversaire de Pikmin 3

Si les deux derniers événements n’ont pas encore dévoilé de détails, le Goûter du premier anniversaire proposera d’accomplir des missions événements de votre liste d’activités pour coller des graines dorées. Ces dernières pourront se transformer en Décor Pikmin aux couleurs de l’événement.

Quelques petites choses à faire donc, histoire de satisfaire la communauté. Pikmin Bloom est disponible sur iOS et Android. Rappelons que Pikmin 4 a également été annoncé plus tôt dans l’année et refera parler de lui en 2023.