Assassin’s Creed Origins : Ubisoft annonce un patch 60 FPS

Le désir d’Ubisoft d’entretenir ses projets AAA n’est plus à prouver. Et sa série phare Assassin’s Creed est en ce moment sous le feu des projecteurs. Il y a une semaine, en plus d’annoncer la nouvelle extension à venir pour Assassin’s Creed Valhalla, « L’aube du Ragnarök », l’éditeur avait également dévoilé un cross-over entre les épisodes Odyssey et Valhalla. Mais aujourd’hui, c’est un vieux de la vieille qui veut profiter d’un petit coup de fraicheur. Assassin’s Creed Origins sorti en 2017, se destine à tourner en 60 FPS sur les consoles nouvelle génération.

Entre Assassin’s Creed Day et actualité brulante

We are also looking into adding 60FPS support for Assassin's Creed Origins, so stay tuned! 👀 — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 21, 2021

Le saviez-vous ? Ce mardi 21 décembre, c’était l’Assassin’s Creed Day. L’occasion pour Ubisoft de brosser un peu plus sa communauté dans le sens du poil, en la remerciant pour son soutien et ses années de bons et loyaux achats. Ils en ont également profité pour annoncer un patch 60 FPS pour le reboot de la saga, Assassin’s Creed Origins. Pas encore de date, mais de quoi nous donner envie de se redorer sous le soleil de l’Egypte antique dans la peau de Bayek, son protagoniste principal… en plus fluide.

Pour rappel, Assassin’s Creed Odyssey avait aussi eu droit au même traitement via la rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series. L’arrivée du patch sur ces mêmes consoles pour son prédécesseur ne saurait donc tarder.

Ubisoft est actuellement dans une phase de transition assez peu réjouissante, étant victime des départs de nombre de ses talents, au point que l’on parle même d’exode au sein de l’entreprise, ils admettaient aussi en début de mois avoir perdu la confiance de leurs employés suite à la polémique des harcèlements.

C’est un coup de chaud pour l’éditeur, dont on a décidemment hâte de voir la réaction, et plus particulièrement ses futures annonces à propos d’Assassin’s Creed Infinity et son modèle probablement persistant, qui nous permettra d’éclairer un peu plus leur vision à long terme.