Assassin’s Creed Origins aura droit à son patch 60 fps dès le 2 juin sur PS5 et Xbox Series

Le patch 60 fps pour Assassin’s Creed Origins est annoncé depuis un moment par Ubisoft, mais il a mis du temps avant de devenir une réalité. Un leak laissait penser qu’il allait arriver la semaine dernière, mais c’est finalement cette semaine que cet patch tant attendu va sortir pour cet épisode, qui va ainsi pouvoir s’offrir une seconde jeunesse sur PlayStation 5 et Xbox Series.

You've been waiting, and now the winds of Egypt are calling….

Experience Assassin's Creed Origins in 60FPS – available for PS5 and Xbox Series consoles on June 2.#AssassinsCreed pic.twitter.com/SxxiyTROE0

— Assassin's Creed (@assassinscreed) May 31, 2022