Assassin’s Creed : Un live pour les 15 ans de la série sera diffusé le 14 juin, grosse annonce en vue ?

Pour le moment, Ubisoft fait partie des grands absents de ce Summer Game Fest, au même titre que d’autres grands éditeurs comme Square Enix ou, dans une moindre mesure, Konami. On sait pourtant que l’éditeur français à des choses à nous présenter pour cet été, mais il n’organisera pas d’Ubisoft Forward en juin. Cependant, il ne compte pas oublier les 15 ans de sa série phare, Assassin’s Creed, puisqu’un livestream spécial aura lieu dès demain pour fêter l’anniversaire de la saga.

La saga souffle ses quinze bougies

Ubisoft nous donne donc rendez-vous dès demain 14 juin à 18 heures (heure française) pour suivre cet événement. Ce livestream sera à suivre sur YouTube et Twitch.

On y découvrir quelques informations sur le futur d’Assassin’s Creed Valhalla, et Assassin’s Creed Origins illustrera son patch 60 fps en compagnie du producteur Jose Araiza. Un large passage sera aussi consacré à tout ce qui entoure la licence, que ce soit les mangas, les comics, etc. Peut-être aura t-on enfin des nouvelles de la série Assassin’s Creed sur Netflix ?

Un nouvel Assassin’s Creed annoncé ?

Evidemment, avec l’annonce d’un live comme celui-ci, impossible de ne pas se demander si un nouvel épisode va être annoncé durant l’événement.

Il faut dire que les rumeurs ne manquent pas ces derniers temps à propos d’un certain Assassin’s Creed Rift, qui serait un épisode un peu plus compact que les précédents, avec une échelle un peu moins importante.

On pourrait donc imaginer qu’Ubisoft précise ici les premiers contours de ce nouvel opus, sauf s’il souhaite avant tout nous parler d’Assassin’s Creed Infinity, le prochain vrai renouveau pour la saga. Cet épisode promet d’être un peu spécial, une sorte de jeu-service qui comporterait tout de même une grande part de narration, mais qui servirait de support central pour l’ajout de nouvelles époques à explorer au fil des années.

Un autre possibilité reste aussi que pour célébrer les 15 ans de la série, un remake soit annoncé. On l’a bien vu avec The Last of Us Part I, un remake d’un jeu datant d’il y a une dizaine d’années seulement est largement envisageable. Réponse dès demain.