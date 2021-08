Assassin’s Creed Odyssey va avoir droit à une mise à jour PS5 et Xbox Series pour afficher 60 fps

Ces derniers temps, Ubisoft a beaucoup mis en avant Assassin’s Creed Valhalla, notamment avec l’arrivée du second DLC narratif pour le jeu. Mais l’éditeur n’oublie pas pour autant les fans de Kassandra et d’Alexios, puisqu’une nouvelle mise à jour d’Assassin’s Creed Odyssey est en chemin, et elle concerne les plateformes de nouvelle génération.

Le framerate amélioré sur next-gen

Missing Ancient Greece? A new title update for Assassin's Creed Odyssey will be deployed on August 24, adding 60FPS support when running the game on Xbox Series X|S & PlayStation 5 through backwards compatibility! #AssassinsCreed — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 23, 2021

L’éditeur nous apprend via un tweet que la mise à jour 1.6.0 allait arriver aujourd’hui pour le jeu (qui devrait être normalement déjà en ligne), et qu’elle allait surtout améliorer la rétrocompatibilité du jeu sur PS5 et sur Xbox Series. Avec cette update, il sera donc possible de redécouvrir le titre avec un framerate amélioré, supportant les 60 images par secondes.

L’occasion pour nous donner envie de replonger dans l’aventure contée dans Assassin’s Creed Odyssey, étant donné que le titre est considéré comme étant l’un des meilleurs opus de la série. Pour en savoir plus sur ce dernier, n’hésitez pas à consulter notre test ainsi que nos guides sur le jeu.