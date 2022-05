Assassin’s Creed Origins : Le jeu arriverait sur le Game Pass le 7 juin, tandis que son patch 60 fps se précise

Cela fait maintenant un moment qu’Ubisoft nous a promis un patch 60 fps pour Assassin’s Creed Origins. Annoncé en décembre dernier, cette mise à jour n’a toujours pas été publiée sur les consoles de nouvelle génération, mais l’attente semble toucher à sa fin. Du moins si l’on en croit le souvent très fiable compte Twitter PlayStation Game Size, qui a repéré ce patch dans les dossiers du PlayStation Store.

Juste à temps avant l’arrivée du jeu dans le Xbox Game Pass ?

🚨 Assassin's Creed® Origins Update 1.60 Added To Database. 🟥 Patch Notes :

⚫ Added a Franchise Menu

⚫ Enabled higher framerate when running on Playstation 5 console 🟫 Next Week 🤔(24-26 May) 🟩 #PS5 #Origins pic.twitter.com/Xj8bG7Ieq7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 19, 2022

PlayStation Game Size nous indique alors qu’un patch 1.60 permettant de d’avoir accès à un meilleur framerate sur PS5 est en train d’arriver pour Assassin’s Creed Origins. Aucune date précise n’a été révélée pour le moment, mais le compte mentionne un déploiement prévu entre le 24 et le 26 mai prochain.

Si l’on prendra les pincettes de rigueur, il serait logique de voir ce patch être enfin publié, avant que le jeu arrive sur le Xbox Game Store. On sait déjà que le titre doit arriver sur le programme de Microsoft, mais on ignore quand précisément. Cependant, la date semble être tombée dans la catégorie « Prochainement dans le Game Pass », qui indique que Assassin’s Creed Origins sera disponible dans le service le 7 juin prochain. On apprend aussi que For Honor sortira quant à lui le 1er juin.