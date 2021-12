Ubisoft annonce Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du Ragnarök

Malgré des fuites, Ubisoft peut enfin annoncer officiellement la nouvelle extension pour Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du Ragnarök (Dawn of Ragnarök dans sa version originale). En effet, on comprend mieux ce que voulait dire les fuites vis à vis d’une inspiration à God of War.

Un duel de Ragnarök en 2022 ?

En complément du cross-over présenté en même temps, avec ce nouveau contenu, Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du Ragnarök va vous faire visiter les contes nordiques de l’intérieur en incarnant le puissant dieu Odin. Dans cette nouvelle aventure si situant dans le royaume de Svartalfheim, vous allez devoir sauver le fils d’Odin, Baldr, qui a été enlevé par le géant de feu immortel : Surtr.

D’après la firme, il s’agit là de l’extension la plus ambitieuse de la franchise. Grâce aux pouvoirs d’Odin, Eivor pourra déployer des pouvoirs divins donnant une nouvelle expérience de gameplay. Nous sommes définitivement bien loin des approches fidèles de l’histoire durant les débuts de la franchise.

Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du Ragnarök est attendu pour le 10 mars prochain. Le DLC est déjà disponible en précommande pour 39.99€. Pour toute précommande, vous obtiendrez immédiatement le pack Crépuscule offrant des armures inédites et des skins pour votre monture et votre corbeau, que vous pourrez utiliser dans le jeu de base immédiatement après l’achat.