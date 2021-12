Ce lundi soir était sous le signe de la franchise Assassin’s Creed : en plus d’avoir levé le voile sur la nouvelle extension L’Aube du Ragnarök pour Valhalla, Ubisoft annonce un cross-over entre celui-ci et Assassin’s Creed Odyssey. Deux nouvelles histoires arrivent ce 14 décembre, sous le nom d’Assassin’s Creed Récits Croisés (Assassin’s Creed Crossover Stories en VO).

Kassandra et Eivor au coude à coude

Dès ce 14 décembre, les joueurs et joueuses vont pouvoir découvrir deux nouvelles histoires inédites : une déployée sur Assassin’s Creed Odyssey, l’autre sur Assassin’s Creed Valhalla. Les deux contenus sont ajoutés gratuitement via une mise à jour, qui sera déployée demain dans la journée.

Ces nouvelles quêtes, respectivement appelées « Les trésors » et « Une rencontre écrite », permettront d’explorer deux nouvelles îles et d’avoir de nouvelles récompenses. Mais l’intérêt principal réside bien sûr dans le croisement des deux épisodes : « que se passe t-il si deux héros de la licence se rencontrent ? ».

Comment accéder aux récits croisés du cross-over ?

Pour accéder à ces nouvelles histoires, il faut cependant quelques prérequis. Posséder le jeu en question bien sûr mais aussi avoir un peu avancé dans l’histoire. Pour la quête « Une rencontre écrite » (dans Valhalla), il faut avoir terminé la quête « Une amie avisée » et avoir atteint le niveau 4. Quant à Odyssey et la quête « Les trésors », il faudra boucler le premier chapitre de l’histoire principale et atteint Megaris pour découvrir la mission. Ubisoft précise qu’il est préférable d’avoir fini les trois arcs narratifs du titre initial pour éviter d’éventuels spoilers.

Ces contenus seront déployés gratuitement le 14 décembre 2021 sur Assassin’s Creed Odyssey et Assassin’s Creed Valhalla, sur PC, PlayStation, Xbox et Stadia.