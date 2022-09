Ubisoft Forward : Le résumé complet des annonces (Assassin’s Creed, Skull & Bones…)

Ubisoft n’était pas présent durant l’été pour sa traditionnelle conférence, mais l’éditeur a tenu son Ubisoft Forward lors de cette rentrée pour nous parler un peu plus de son catalogue. Bon, on ne va pas se mentir, tout cela était aussi un beau prétexte pour nous parler des quinze ans d’Assassin’s Creed. La licence était la vraie star du programme, pendant que le reste était un peu en berne, avec peu de surprises. On fait le point sur tout ce qu’il fallait retenir de cet Ubisoft Forward du 10 septembre.

Un catalogue sans aucune surprise

On va rapidement passer sur le pré-show, qui n’était là que pour nous donner des nouvelles sur les jeux service de l’éditeur. Tout a vraiment commencé avec Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, qui nous a montré une nouvelle session de gameplay avec un aperçu d’une nouvelle planète à explorer, se terminant contre un combat de boss à bord d’un train poursuivi par un Wiggler corrompu par la terrible Cursa.

Nous avons notamment observer les talents de quelques héros sur le champ de bataille comme Bowser et Mario mais aussi le pouvoir des fameux Sparks (un mélange de Lapin Crétin et de Luma) que l’on pourra équiper sur nos héros.

Ubisoft Paris et Milan en ont également profité pour nous annoncer que trois DLC sont prévus après la sortie du jeu le 20 octobre prochain. Le contenu est encore secret, mais on nous a toutefois révélé le retour d’un héros oublié mais très populaire, Rayman qui sera donc jouable aux côtés des Lapins Crétins.

Place ensuite à Skull & Bones. Deux trailers ont été diffusés, un centré sur l’histoire, l’autre le gameplay, puis une troisième vidéo où la directrice créative Elisabeth Pellen nous a décortique la vidéo de gameplay.

L’occasion de nous parler de la composition du bateau, avec différents types de canon, des armes secondaires, etc. On retiendra aussi que l’on pourra avoir des animaux de compagnie. Sortie toujours prévu en novembre.

Pour la première fois, on a pu apercevoir quelques images de Tom Clancy’s The Division Heartland. le directeur créatif Keith Evans a dévoilé de nouveaux détails sur ce shooter en free-to-play mêlant action et survie. On y aperçoit notamment Silver Creek, la ville qu’il vous faudra défendre contre de nombreuses menaces. Les tests en bêta fermées devraient bientôt démarrer.

Tom Clancy’s The Division: Resurgence nous a aussi montré une nouvelle vidéo. Pas de gameplay ici mais des cut-scenes tournant avec le moteur du jeu. Tout ça pour nous annoncer qu’il est désormais possible de s’inscrire à la bêta fermée qui arrivera cette automne. Le titre sera disponible prochainement en free-to-play sur iOS et Android.

Netflix et Ubisoft ont annoncé trois jeux mobiles exclusifs pour les abonnés de la plateforme de streaming avec :

Mighty Quest for Epic Loot : Un roguelite mêlant aventure et hack’n slash.

: Un roguelite mêlant aventure et hack’n slash. Soldats Inconnus 2 : La suite du jeu indépendant sur la Première Guerre mondiale développé par Ubisoft Montpellier.

: La suite du jeu indépendant sur la Première Guerre mondiale développé par Ubisoft Montpellier. Un jeu Assassin’s Creed, probablement lié à la série Netflix en live-action (on précise qu’il ne s’agit pas du jeu mobile Codename Jade se déroulant en Chine que vous verrez plus loin, et désolé pour le spoiler).

Just Dance 2023 était évidemment de la partie, et cet épisode apportera quelques changements. Visuellement parlant tout d’abord, mais aussi avec des changement dans la progression et l’aspect social du titre, notamment en autorisant le fait de jouer jusqu’à 6.

Le jeu sortira le 22 novembre, mais surprise, pas de versions PS4 et Xbox One au programme. Il faudra se contenter de versions PS5, Xbox Series et Switch.

Disponible depuis un bon moment sur PC, Trackmania va enfin débarquer en 2023 sur consoles (PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series) mais aussi Google Stadia et Amazon Luma du côté du cloud gaming.

Le titre restera free-to-play et incorporera du cross-play et de la cross-progression. Vous pourrez profiter de 280 000 pistes créées par la communauté ou encore des 5 circuits officiels. Des circuits qui seront mis à jour tous les mois dans les modes de jeu Royal et Classé.

Assassin’s Creed au cœur des festivités

Et tout le reste, c’était le festival Assassin’s Creed. Et des choses à dire, il y en avait. Du gameplay, moins, voire pas du tout. 4 jeux Assassin’s Creed ont été annoncé, et pas une séquence de gameplay à se mettre sous la dent.

On commence par le plus proche de nous, Assassin’s Creed Mirage. On le connaissait déjà, mais le jeu a montré un premier trailer en CGI qui nous envoie à Bagdad, en 860, dans la peau de Basim, prêt à passer de simple voleur à maitre Assassin.

Cet épisode se veut donc être comme un hommage aux premiers épisodes de la série, avec le retour au premier plan du parkour et de l’infiltration. Bagdad sera la seule ville du jeu, mais on pourra aussi visiter la forteresse d’Alamut, lieu iconique de la série. Le jeu sera donc plus linéaire et plus court que les derniers RPG en date, mais aussi un peu moins cher. La sortie est prévue pour 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Venait ensuite la confirmation d’Assassin’s Creed Codename Jade, un autre jeu mobile Assassin’s Creed, qui aura cette fois-ci les ambitions d’un AAA.

Le jeu se déroulera en Chine durant les années 200, et nous permettra d’explorer un monde ouvert avec un personnage que l’on pourra créer. Pas d’informations sur sa date de sortie pour le moment, mais on peut faire une croix pour 2023.

Et des noms de code, on en a eu. Ubisoft a présenté Assassin’s Creed Codename Red, un nouvel opus premium qui reprendra la formule RPG en monde ouvert, mais qui se déroulera cette fois-ci en plein Japon féodal.

Le rêve de devenir un shinobi-Assassins sera donc bientôt possible, mais il faudra patienter jusqu’à 2024, au plus tôt. Aucune image ici, seul un court teaser qui sert à poser l’ambiance.

Assassin’s Creed Codename Hexe sera un jeu complètement différent, a priori plus court et pas forcément de type RPG, qui devrait nous entrainer au XVIe siècle en pleine chasse aux sorcières en Europe. Les détails sont très minimes ici, et pas d’indications sur sa sortie.

Codename Red et Hexe feront tout deux partie d’Assassin’s Creed Infinity, qui n’est pas un jeu, mais un HUB ou un launcher de luxe pour les futurs jeux de la saga. On vous explique mieux comment tout cela marche dans notre article dédié.

Et voilà qui mettait fin à cet Ubisoft Forward, très pauvre en surprise, la faute aux fuites et à l’absence de certains gros jeux comme Avatar: Frontiers of Pandora. On aurait aimé que le segment Assassin’s Creed réserve un peu plus de gameplay, notamment pour Mirage, mais c’est loupé.