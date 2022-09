Assassin’s Creed Codename Jade : Un nouvel épisode AAA open-world en Chine, mais sur mobiles

Le dernier Ubisoft Forward en date a été riche en annonces autour d’Assassin’s Creed, et c’est bien normal, puisque la saga fête ses quinze ans d’existence. Assassin’s Creed Mirage promet déjà de nous offrir un petit vent de nostalgie en se réappropriant des codes des premiers épisodes, et Assassin’s Creed Infinity et ses nombreux jeux promettent un calendrier bien chargé. Mais le futur de la série ne s’écrira pas que sur consoles. Ubisoft a déjà montré à plusieurs reprises que le monde du mobile était un secteur dans lequel l’éditeur voulait investir, et on le voit une nouvelle fois avec Assassin’s Creed Codename Jade.

La licence Assassin’s Creed fait le grand saut sur mobiles

Assassin’s Creed Codename Jade n’a même pas encore de titre définitif que l’on a déjà pu voir quelques images du jeu lors de la soirée organisée par Ubisoft. Derrière ce nom de code se cache donc un jeu mobile, qui a cependant les ambitions et les moyens qui se rapprochent de ceux d’un AAA.

On est ici en face d’un épisode en 3D, mais aussi en monde ouvert, avec un résultat graphique qui devrait faire toussoter vos smartphones. Codename Jade prendra place en Chine, durant le tout début du IIIè siècle, et vous laissera créer votre propre personnage en le personnalisant à l’envie. Le titre sera aussi un free-to-play.

C’est à peu près tout ce que l’on sait pour l’instant à propos de cet opus bien particulier, qui devrait sortir dans pas mal de temps étant donné qu’il n’a pas encore de nom définitif.