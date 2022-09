Ubisoft : 3 jeux exclusifs sur Netflix dont Soldats Inconnus 2 et un Assassin’s Creed

Ubisoft continue de se rapprocher de Netflix et puisque le service de streaming se lance dans le jeu vidéo, l’éditeur lui apportera son soutien avec trois jeux mobiles exclusifs dont un qui appartient à la licence Assassin’s Creed.

Ubisoft et Netflix chillent

On va reconnaître que l’on ne sait pratiquement rien de ces trois jeux qui n’ont pas été montrés lors ce nouvel Ubisoft Forward. Le plus certain, c’est la suite de Soldats Inconnus qui sortira en janvier 2023. L’équipe originale reviendra pour nous proposer une expérience qui ne devrait pas trop dévier du jeu de puzzle-aventure qui se déroulait durant la Première Guerre Mondiale.

Toujours en 2023, mais sans plus de précisions, nous aurons aussi un nouveau jeu Mighty Quest for Epic Loot qui viendra apporter un peu de hack-n-slash avec un soupçon de roguelite. Mais c’est forcément la promesse d’un autre jeu Assassin’s Creed qui retiendra la majorité de l’attention sans nous donner la moindre information.

Vu l’exclusivité Netflix, on se doute qu’il ne s’agit pas du jeu mobile Assassin’s Creed Codename Jade, lui aussi annoncé en même temps que les autres et qui lui ne mentionne absolument pas d’exclusivité. Même si Ubisoft n’en parle pas, on se doute que ce jeu serait plus lié à la série live-action Assassin’s Creed qui sera diffusée un jour sur Netflix.

Pour accéder à ces trois jeux, il faudra donc être abonnés à Netflix (ou au moins avoir un accès, clin d’œil, clin d’œil) et aller dans la section Jeux de l’application Netflix de votre smartphone ou de votre tablette pour pouvoir télécharger les jeux de votre choix. C’est bien entendu gratuit puisque inclut dans l’abonnement et les jeux n’auront pas de microtransactions ou de publicités.