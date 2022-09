Assassin’s Creed Codename Red : Un nouvel épisode qui se déroulera au Japon, les premières infos

Avec le quinzième anniversaire de la licence, on s’attendait à ce qu’Ubisoft déroule le tapis rouge pour la licence Assassin’s Creed durant le dernier Ubisoft Forward, et c’est bien ce qui s’est passé. Entre Assassin’s Creed Mirage et Codename Jade, on a enfin pu en apprendre un peu plus sur Assassin’s Creed Infinity, qui ne sera donc pas un jeu, mais une sorte de HUB regroupant plusieurs jeux. Comment ça marche ? Eh bien on a pas encore de réponse précise à ce sujet, mais tout ce que l’on sait, c’est que le premier jeu de ce HUB va réaliser un vieux fantasme des fans de la série : oui, un Assassin’s Creed au Japon féodal arrive, et il se nomme Assassin’s Creed Codename Red.

Un Assassin’s Creed au Japon, c’est bientôt une réalité

Assassin's Creed 🤝 le Japon féodal

Les dernières rumeurs étaient donc véridiques, puisque ce Project Red a bien été révélé durant l’Ubisoft Forward avec un tout petit teaser en CGI, qui, on peut le dire, ne montre pas grand chose. On suppose évidemment qu’il s’agira d’un monde ouvert, mais on ignore encore ce qu’il va raconter ou si l’on pourra choisir entre plusieurs personnages.

Tout ce que l’on sait, c’est qu’il sera développé par Ubisoft Québec, avec notamment Jonathan Dumont (Assassin’s Creed Odyssey) à la tête de l’équipe en charge du projet. On attend maintenant de connaitre le vrai nom de cet épisode.

Le premier jeu faisant partie d’Assassin’s Creed Infinity

Avec la mention du fait que le jeu est intégré au sein d’Assassin’s Creed Infinity, on aurait pu craindre qu’il s’agisse d’une expérience plus petite et moins importante qu’un vrai épisode, mais ça ne sera a priori pas le cas.

Assassin’s Creed Codename Red est, selon les dires d’Ubisoft, construit comme un vrai jeu AAA de la licence, et qui sera le prochain jeu premium après la sortie de Mirage. On est donc en face du prochain gros jeu de la licence, qui aura simplement un lien avec Assassin’s Creed Infinity qu’il faut encore éclaircir.

On comprend aisément que Assassin’s Creed Codename Red ne sortira pas avant quelques année, 2024 au plus tôt. Il faudra donc s’armer de patience avant d’en apprendre plus (probablement après la sortie d’Assassin’s Creed Mirage), et il nous reste aussi à voir comment il sera intégré au sein d’Assassin’s Creed Infinity.