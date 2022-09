Assassin’s Creed Infinity n’est pas un jeu, mais un HUB selon Ubisoft, voici le futur de la saga

LA grande question qui entoure maintenant Assassin’s Creed, c’est la nature d’Assassin’s Creed Infinity. D’abord décrit comme un jeu service, puis comme une sorte de station d’accueil pour tous les futurs épisodes, ce projet est resté bien mystérieux pendant longtemps, avant qu’Ubisoft se décide à donner quelques maigres, vraiment maigres détails sur Infinity, et heureusement que l’éditeur a accordé une interview à IGN pour tirer cela un peu plus au clair. Enfin, c’est vite dit.

Assassin’s Creed Infinity, c’est quoi ?

Assassin’s Creed Infinity n’est pas un jeu, ça c’est désormais acquis, du moins au début. Il ne s’agit donc pas d’un nouvel épisode, mais d’une sorte de HUB qui va regrouper tous les autres épisodes à venir. Comment ? Eh bien même Ubisoft semble avoir du mal à l’expliquer, même si Marc-Alexis Côté essaye de mieux présenter le projet :

« Infinity ne débutera donc pas comme étant un jeu. La version d’Infinity que nous lançons ne sera pas la version finale d’Infinity. C’est quelque chose qui évoluera avec le temps au fur et à mesure que nos expériences grandissent et nous pouvons les connecter davantage ensemble. Je pense donc que cela ouvre un monde de possibilités quant à ce que nous pouvons faire qui va bien au-delà d’être juste un lanceur pour nos différents jeux. »

En somme, Assassin’s Creed Infinity sera une sorte de launcher qui simulera l’Animus, et vous permettra de lancer les différents jeux que vous achèterez (que ce soit en version physique ou dématérialisée), comme Codename Red ou Codename Hexe.

Des jeux Assassin’s Creed diversifiés

Mais ce HUB est amené à évoluer, puisqu’il prendra aussi une dimension narrative, en remplaçant le récit « méta » du jeu, la partie dans le présent :

« La façon dont nous racontons l’histoire évoluera avec le temps. C’est quelque chose que nous faisons à long terme, pas à court terme. Mais l’abstraction que nous voulons que les gens aient est que Infinity est votre Animus. C’est votre explorateur d’ADN sur votre bureau. Vous êtes le personnage principal de l’histoire. »

Ce HUB évoluera et pourra même contenir des codes avec des encyclopédies sur la licence. Et avec Infinity, Ubisoft veut s’autoriser à sortir plus de jeux Assassin’s Creed, mais surtout plus de jeux différents, que ce soit en taille ou en ambition. Attendez donc à voir des gros poids lourds façon Odyssey, comme pour Codename Red, et des projets plus uniques et plus courts, comme Codename Hexe.

Une expérience multijoueur ?

Est-ce qu’à terme, Infinity pourrait permettre de nous faire contrôler notre propre avatar ? IGN parle alors de « Invictus », qui pourrait être un jeu à part orienté multijoueur, possiblement free-to-play :

« Je pense que le concept que nous avions pour Invictus faisait en quelque sorte allusion à cette possibilité de croiser des personnages de différentes périodes. Je pense donc que vous pouvez voir l’intention d’Invictus de nous permettre à nouveau de relier nos différents jeux ensemble. »

C’est plus clair ? Non ? On est d’accord, mais du côté d’Ubisoft, l’ambition pour ce projet est grande :

« Ce qui me passionne avec Infinity, ce ne sont pas seulement nos grands jeux, mais cette idée que nous ne remplaçons pas les jeux par un autre jeu, vous ne vous contentez pas de supplanter votre nouveau RPG. Je pense que ces jeux peuvent durer plus longtemps et nous les architecturons différemment que par le passé. Si vous regardez un jeu comme Valhalla, la plupart de ses extensions étaient en quelque sorte autour du jeu. Maintenant, l’une des choses auxquelles nous réfléchissons est comment pouvons-nous développer cette expérience, ce monde, plus comme un MMO ? Considérez-le comme un MMO solo plutôt que comme ce que nous avons fait dans le passé. »

Assassin’s Creed Infinity doit donc être considéré comme un HUB, mais qui pourrait aussi être amené à évoluer en MMO solo. Voilà qui ne rend pas cette histoire plus compréhensible, et il faudra certainement en voir un exemple pratique pour bien comprendre tout cela (même si, à première vue, il s’agit plus d’un launcher élaboré avec des mots compliqués, c’est tout).