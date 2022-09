Assassin’s Creed Mirage : Premier trailer, collector, jeu plus linéaire… Tout savoir sur le prochain épisode

Le retour aux sources, il est là. C’est du moins ce que promet Ubisoft en nous présentant Assassin’s Creed Mirage, qui est décrit comme la parfaite synthèse dont la série avait besoin avant de se renouveler une nouvelle fois. Conçu comme étant un véritable hommage à toute la saga à travers quinze ans d’histoire, ce nouvel épisode pas comme les autres a été victime de nombreuses fuites, avant d’être pleinement officialisé ce soir lors de l’Ubisoft Forward. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur cet Assassin’s Creed Mirage.

Un vrai hommage au premier épisode ?

Les rumeurs avaient vu juste et l’image officialisée par Ubisoft ne laissait plus de place au doute. Assassin’s Creed Mirage est développé par Ubisoft Bordeaux et se déroule bel et bien à Bagdad en 861, 20 ans avant les événements d’Assassin’s Creed Valhalla.

On y suit bien les aventures de Basim, un personnage qui a une place importante dans Valhalla, et dont on découvre ici la jeunesse. Pas de choix de genre ici, on contrôle Basim tel qu’il est, et c’est tout.

De voleur à la sauvette à maitre Assassin, il n’y a visiblement qu’un pas, même si le parcours de Basim promet d’être semé d’embûches. Pour sa formation, il pourra compter sur une guerrière nommée Roshan, une Assassin très expérimentée qui aurait environ une cinquantaine d’années, et qui sera doublée par l’actrice Shohreh Aghdashloo, à la voix fort reconnaissable.

L’intrigue se déroulera bien uniquement à Bagdad, qui sera divisé en quatre quartiers différents. L’équipe de développement a décrit cette ville comme étant l’une des plus denses de la série, avec énormément de population, ce qui veut rappellera les anciens épisodes. En 860, la ville est un lieu de rencontre immanquable pour les savants et pour celles et ceux qui s’intéresse à l’art, ce qui veut dire qu’on l’on devrait croiser énormément de personnes et de personnages historiques.

Enfin, quand on dit que l’on visitera seulement à Bagdad… Presque. On nous promet aussi que l’on ira visiter le berceau de la confrérie, Alamut. Durant cette époque, cette forteresse sera bien différente de celle que l’on a connu dans le tout premier Assassin’s Creed, puisqu’elle est encore en construction. Mais sa présence a de quoi nous faire dire que ça y est, la boucle est bouclé.

L’infiltration et le parkour remis au goût du jour

Et s’il adressera quelques clins d’oeil au tout premier épisode dans son aspect plus renfermé et dans les éléments de l’histoire qu’il va aborder, Assassin’s Creed Mirage compte aussi bousculer le gameplay de la série ou plutôt remettre en avant des aspects disparu avec Assassin’s Creed Origins.

L’assassinat sera de nouveau un art très important dans le jeu (on nous promet des animations d’assassinats totalement inédites), avec une grande place liée à l’infiltration. Basim pourra même utiliser une sorte de focus pour assassiner discrètement plusieurs ennemis à la volée, qu’il aura notamment pu repérer avec l’aide d’Enkidu, son aigle. Mais attention, si cet animal sera d’une grande aide, les ennemis ne seront plus passif à sa vue, et n’hésiteront pas à le bombarder de flèches.

S’il est repéré, Basim pourra évidemment se battre, ou préférer la fuite. Le parkour va enfin retrouver ses lettres de noblesse dans cet épisode, tandis que notre héros disposera de nombreux outils pour distraire ses ennemis, comme des fumigènes. Pas de doute, on retrouve bien l’esprit des vieux Assassin’s Creed ici, mais encore faudra t-il confirmer tout cela lorsque l’on verra le jeu en mouvement.

Quelles sont les différentes éditions d’Assassin’s Creed Mirage ?

On pouvait s’en douter étant donné que chaque épisode majeur y a droit, mais Assassin’s Creed Mirage aura bel et bien une édition collector. Celle-ci contiendra les éléments suivants :

Le jeu

Un steelbook

Un artbook

La broche de Basim

La map de Bagdad

La bande-son sur CD

Une figurine de Basim de 32cm

Notons en revanche qu’Assassin’s Creed Mirage n’est pas vendu plein pot, ce qui veut dire que le jeu est seulement vendu aux alentours de 50-60 €. On ne sait pas si cela veut dire que la durée de vie du titre est liée à cela (rappelons que le jeu est né d’une idée d’un DLC de Valhalla), mais ça fera dans tous les cas moins mal au portefeuille.

Quand sortira Assassin’s Creed Mirage ?

Malgré le fait qu’Ubisoft consacre une grande partie de sa conférence à ce jeu, on ne sait pas encore exactement quand on pourra poser les mains dessus. Pour le moment, Assassin’s Creed Mirage est prévu pour le courant de l’année 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.

On en sait malheureusement pas plus pour l’instant, même si des rumeurs évoquaient une potentielle sortie aux alentours du mois de mai/juin, une date assez inhabituelle pour la saga, mais qui doit tenir compte du caractère un peu spécial de cet épisode et de ce qui arrive par la suite pour la licence Assassin’s Creed.