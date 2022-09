Trackmania tracera sa route sur consoles, Google Stadia et Amazon Luna en 2023

Lors du dernier Ubisoft Forward, Ubisoft Nadeo a annoncé un remake de Trackmania Nations destiné aux consoles et plateformes de jeux de cloud. Il se nomme simplement Trackmania et il sera disponible l’année prochaine.

Trackmania repasse enfin sur consoles

Déjà disponible depuis un bail sur PC via l’Epic Games Store et Ubisoft Connect, Trackmania va enfin débarquer sur consoles et plateformes de cloud gaming en 2023. Le titre restera free to play et incorporera du cross-play (donc vous pourrez jouer avec les joueurs d’autres consoles) et de la cross-progression (autrement dit vous pourrez accéder à votre profil n’importe où même si vous changez de plateforme). On nous indique également que le contenu des courses officielles sera le même pour toutes les plateformes.

Grâce à sa longue existence sur PC, vous pourrez profiter de 280 000 pistes créées par la communauté en plus des 5 circuits officiels. Des circuits qui seront mis à jour tous les mois dans les modes de jeu Royal et Classé. Trackmania introduira une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux joueurs de débloquer des skins de voiture évolutifs en fonction de leurs talents de pilotes et de leurs succès dans certaines parties du jeu. Par ailleurs, plus de 150 nouveaux blocs et objets seront disponibles sur toutes les plateformes pour célébrer la sortie du jeu sur consoles.

Trackmania sera disponible en 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia et Amazon Luna.