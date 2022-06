The Division Heartland : Une grosse fuite détaille les quatre modes de jeu du free-to-play d’Ubisoft

Parmi les titres d’Ubisoft censés sortir durant cette année fiscale, on devrait retrouver pas mal de free-to-play, à commencer par The Division Heartland. Le jeu ne s’est jamais officiellement présenté en dehors d’un key art, mais chez Ubisoft, un jeu ne reste pas secret longtemps, c’est bien connu. Le toujours très bien informé Tom Henderson publie ce soir de nouvelles informations sur le jeu via le site Try Hard Guides, avec le détail des quatre modes de jeu proposés par le free-to-play.

Les quatre modes détaillés

L’insider indique avoir collecté de nombreuses informations sur les modes de jeu de ce The Division Heartland, qui sont ici présentés :

Excursion : Il s’agit là d’un mode PvE où l’on doit explorer et looter pour se préparer face aux ennemis contrôlés par l’intelligence artificielle, avec pour objectif de s’enfuir de la carte en hélicoptère. Il s’agirait avant tout d’un gros tutoriel pour ensuite plonger au sein du mode Storm.

Storm : Un mode PvPvE qui reprend le principe d'Excursion, mais avec d'autres humains, ce qui rajoute du challenge.

Nightfall : Un mode PvE assez similaire aux deux premiers, avec du loot pour la survie, si ce n'est qu'il faut accomplir plus d'objectifs en chemin, comme déployer des balises et recueillir des informations. Lorsque la nuit tombe, il faut combattre des ennemis appelés « Vultures ».

Hunt : Il s'agirait d'un mode PvP, qui demanderait de pourchasser d'autres joueurs. Peu de détails sont connus ici.

Il ajoute aussi que le jeu supportera le crossplay et que le système d’équipement et d’inventaire a été retravaillé pour davantage ressembler à ce que l’on connaît de la licence The Division. Le jeu serait également proche de la fin de son développement.

Même si on rappelle qu’il faut prendre ces informations avec des pincettes, rappelons que ce n’est pas la première fois que Tom Henderson dévoile des détails sur des jeux Ubisoft, comme Project Q. Un gage de confiance qui nous laisse imagine qu’il est une nouvelle fois dans le vrai, et qu’on pourrait vite en avoir la confirmation.