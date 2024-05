Assassin’s Creed Shadows dévoile son premier trailer, tout savoir sur cet épisode (deux héros, date de sortie, édition collector…)

Premières informations sur cet épisode

Comme on le savait déjà grâce à plusieurs fuites, cet épisode nous proposera d’incarner non pas un, mais deux héros bien distincts. La saga proposait déjà cela dans le passé, comme dans Odyssey ou avec Syndicate, mais Shadows va un peu plus loin en offrant de vraies différences entre les deux protagonistes.

D’un côté, Yasuke, souvent décrit comme le premier samurai noir du Japon, et de l’autre, Naoe, un personnage inédit qui sera originaire de la province d’Iga. Les deux semblent d’abord apparaitre comme des ennemis avant de se rallier à une cause commune et de se compléter, Naoe étant la discrétion et l’agilité incarnée, tandis que Yasuke jouera les gros bras.

Deux approches très différentes, et c’est pourquoi le jeu vous laissera choisir entre ces deux personnages pour accomplir les missions de la façon dont vous le souhaitez. Il faudra plutôt être discret avec Naoe tandis que Yauske sera plus à l’aise face à beaucoup d’ennemis. Chaque personnage disposera de ses propres compétences et de sa progression séparée.

Si ce premier trailer cinématique ne nous dit pas grand chose sur le jeu, Ubisoft a fourni quelques détails supplémentaires en parallèle. Le monde ouvert que l’on pourra explorer nous montre une version du Japon féodal du 16ème siècle qui est une période cruciale pour le pays, pleine de changements. Le jeu disposera d’un système météorologique poussé avec des conditions climatiques qui vont changer au fil des saisons.

Autre information à retenir, le jeu semble posséder un système à la Brotherhood, dans lequel on constitue un réseau d’espions avec des alliés qui pourront nous prêter main forte durant les combats et qui vont aussi dénicher des informations sur nos cibles. On aura la possibilité de bâtir notre propre repaire et de le décorer à notre goût afin d’accueillir de nouveaux membres et de les entraîner.

Quand sortira Assassin’s Creed Shadows ?

Pas de surprise ici, puisque la date de sortie du titre avait fuité suite à une bourde des chaînes YouTube d’Ubisoft. Assassin’s Creed Shadows sera donc disponible dès le 15 novembre prochain sur PC (Ubisoft Store et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series (ainsi que Luna et Mac). Il s’agira donc du premier épisode qui sortira uniquement sur les consoles de dernière génération.

Quelles sont les différentes éditions d’Assassin’s Creed Shadows ?

Contrairement à Mirage, Assassin’s Creed Shadows ne sera pas vendu à tarif réduit. Il adopte le nouveau prix standard des jeux Ubisoft, soit 79,99 € dans son édition de base sur PS5 et Xbox Series, contre 69,99 € sur PC et Mac. Il disposera de trois éditions à savoir :

L’édition Gold (dès 109,99 €)

Cette édition inclura les éléments suivants :

Le jeu de base

Le Season Pass (incluant une quête bonus avec du contenu additionnel débloqué ainsi que deux futures extensions)

3 jours d’accès anticipé au jeu

L’édition Ultimate (dès 129,99 €)

Cette édition inclura les éléments suivants :

Le jeu de base

Le Season Pass

Le Pack Ultimate et 3 jours d’accès anticipé au jeu : Le Pack Personnage Sekiryu (l’ensemble d’équipement, arme et bête de Yasuke et Naoe) Le pack Repaire Sekiryu 5 points de compétentes Un filtre dragon rouge pour le mode photo



L’édition Collector

Cette édition inclura les éléments suivants :

Le jeu de base

Le Season Pass

Le pack Ultimate

3 jours d’accès anticipé au jeu

Un steelbook exclusif

Une carte du monde

Une figurine de Naoe & Yasuke

Une tsuba du Katana de Naoe en taille réelle

Un parchemin mural du Crédo

Un artbook de collection de 84 pages

2 lithographies sumi-e

Si vous attendez maintenant de voir du gameplay (et nous aussi), notez dans vos agendas que le titre en montrera plus lors de l’Ubisoft Forward prévu pour le 10 juin prochain.