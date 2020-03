Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Le Roi des Jeux

Débloquer tous les trophées de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution

Finir la campagne Yu-Gi-Oh!

Finir la campagne Yu-Gi-Oh! GX

Finir la campagne Yu-Gi-Oh! 5D’s

Finir la campagne Yu-Gi-Oh! ZEXAL

A fini la campagne Yu-Gi-Oh! ARC-V

A fini la campagne Yu-Gi-Oh! VRAINS

Effectuer une Invocation Sacrifice

Effectuer une Invocation Fusion

Effectuer une Invocation Xyz

Effectuer une Invocation Synchro

Effectuer une Invocation Pendule

A effectué une Invocation Lien

Gagner un match multijoueur non classé (duel)

Gagner un match multijoueur avec classement (duel)

Gagner un match Battle Pack (duel)

Débloquer tous les avatars

Gagner tous les Défis de Duelliste

Infliger 200 000 dommages de combat avec des monstres attaquants

Infliger 100 000 dommages d’effet

Infliger 50 000 dommages de combat avec des monstres défenseurs

Enchaîner 100 fois

Créer votre premier deck

Créer 5 decks

Gagner un duel en ayant toutes les cartes Éxodia en main

