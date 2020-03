Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution disponible sur consoles et PC

Nous avions eu l’info en fin de mois : Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est désormais disponible sur consoles et PC. La version Switch, déjà disponible, bénéficie elle d’une mise à jour.

C’est l’heure du duel

Konami a le plaisir de nous annoncer que Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist: Link Evolution est désormais disponible sur Playstation 4, PC et Xbox One. Les joueurs de Nintendo Switch qui profitaient déjà du jeu depuis l’été dernier, vont bénéficier d’une mise à jour, comprenant notamment Halqifibrax Crystron, Apollousa, Arc de la Déesse et I:P Masquerena.

Vous pouvez consulter notre test de Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist: Link Evolution pour connaître notre avis sur le jeu, avant de le retrouver sur PlayStation 4, Xbox One, ou sur PC via Steam.