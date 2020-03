Konami vient d’annoncer que Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution arrivera fin du mois sur PlayStation 4, Xbox One et PC en même temps qu’une mise à jour gratuite sur Switch.

Des cartes, des cartes et encore des cartes

Le soft de Konami dans l’univers pléthorique et magique de Yu-Gi-Oh!, dont vous pouvez lire notre test, arrive donc très prochainement sur les autres consoles. A noter que le contenu présent dans les nouvelles versions sera ajouté gratuitement pour la version Switch qui est, elle, disponible depuis avril 2019.

Collectionnez plus de 10 000 cartes : Créez et personnalisez votre propre jeu.

Le plus gros roster du dueliste : Revivez les moments et les duels de toute la série animée. Combattez contre plus de 150 duellistes emblématiques dont Yami Yugi, Seto Kaiba, Yami Marik, Yubel et Soulburner.

Combattez Jouez avec les dernières règles officielles : Depuis le 1er avril 2020.

Mise à jour gratuite : La version Switch recevra une mise à jour gratuite avec le contenu des versions Playstation 4, Xbox One et PC.

Jouez à des matchs en ligne avec des amis et d’autres joueurs dans le monde entier : Participez à des matchs classés ainsi que d’autres modes, y compris « Sealed Play » et « Booster Draft Play » (Un commutateur Nintendo en ligne, le Playstation Plus, ou le Xbox Live Gold sera nécessaire pour jouer en ligne sur consoles.)

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution arrive le 24 mars sur PlayStation 4, Xbox One et PC.