Tower of Fantasy : Cobalt-B dégaine son arme et arrivera le 6 octobre

Ne vous y trompez pas, même si Tower of Fantasy vient tout juste de passer en 1.5, la mise à jour 2.0 est à nos portes et Hotta Studio souhaite visiblement accélérer les choses pour rattraper le retard la version globale sur la version chinoise du jeu. En attendant l’arrivée de cette mise à jour tant attendue, le jeu va se doter d’un nouveau Simulacre, présent dans les fichiers du jeu depuis son lancement, à savoir Cobalt-B.

Cobalt-B, dernier Simulacre avant l’arrivée de Vera ?

Après Claudia, c’est au tour de Cobalt-B et de son Revolver flamboyant de venir bousculer la meta de Tower of Fantasy. Le personnage est présenté à travers un nouveau trailer, qui nous informe que ce Simulacre pourra être obtenu dès le 6 octobre, si vous avez de la chance dans vos tirages bien entendu.

Level Infinite nous informe également que le jeu prépare doucement sa transition vers la version 2.0, et cela passera par un événement à durée limitée, nommé « Course d’orientation de Vera » qui est accessible dès maintenant et qui va durer jusqu’au 12 octobre. Des défis vont progressivement être proposés pour gagner plein de récompenses.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.