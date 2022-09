Tower of Fantasy : Claudia débarquera en jeu le 15 septembre

La version globale de Tower of Fantasy doit rattraper son retard face à la version chinoise du jeu, et pour cela, Hotta Studio n’hésite pas à dégainer ses cartouches très rapidement, afin de créer de l’engouement autour du jeu et une sensation de nouveauté constante. La version 1.5 a été révélée et on sait déjà ce que la version 2.0 va nous réserver. Si ce nouveau contenu concernera principalement des lieux inédits à visiter, il ne faut pas oublier que le jeu va aussi recevoir des nouveaux Simulacres assez fréquemment.

Claudia arrive pour la 1.5

Après Frigg, c’est donc au tour de Claudia de préparer son entrée en jeu. Ce Simulacre SSR était déjà présent dans le titre mais n’était pas encore jouable, ce qui va changer dès le 15 septembre, date de l’arrivée du personnage en jeu. Soit en même temps que la version 1.5 de Tower of Fantasy, nommée « Île artificielle ».

On découvre aujourd’hui ses capacités en vidéo, avec son sabre Guren que vous pourrez essayer d’obtenir en ayant un peu de chance avec vos Nucléus rouges. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir la nouvelle mise à jour et ce personnage.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.