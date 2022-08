Tower of Fantasy prépare déjà l’arrivé de son extension avec une nouvelle zone, Vera

Le succès de Tower of Fantasy n’est maintenant plus à prouver. Le titre a réussi à trouver son public malgré quelques problèmes au lancement, et maintenant, Hotta Studio doit tout faire pour le conserver. Heureusement, il peut alimenter la version globale avec de contenu à un rythme régulier, puisque la version chinoise a de l’avance, avec beaucoup plus de personnages. On a découvert que Frigg allait bien arriver en tant que Simulacre en jeu, mais le premier gros changement pour le titre, c’est l’arrivée de sa première extension.

Déjà une extension pour Tower of Fantasy

Les joueurs et joueuses de Tower of Fantasy pourront bientôt découvrir une toute nouvelle zone pour le jeu, nommée Vera. Elle apportera de nouveaux décors à visiter, avec d’une part le désert de Gobby, et de l’autre le HUB qui est la ville cyberpunk de Mirroria.

De nouveaux donjons seront évidemment au rendez-vous, avec des boss légendaires et des événements inédits bourrés de récompenses. Avec cette arrivée, on se doute aussi que les personnages/Simulacres qui sont au coeur de cette région pourront arriver plus tôt que prévu dans le jeu.

On apprend au passage que le jeu a été téléchargé plus de 10 millions de fois, rien que ça. Reste à voir si sur ces 10 millions de personnes, beaucoup ont dépensé dans la boutique du gacha, mais ça on en doute plus vraiment.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.