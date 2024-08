Call of Duty: Black Ops 6 réinvente la guerre du Golfe : modes de jeu, campagne, Game Pass… Tout savoir sur l’épisode annuel de la licence la plus lucrative d’Activision

Mais Xbox n’ayant pas réussi à surfer sur la vague de succès de sa conférence, le constructeur a annoncé quelques semaines après de gros changements dans ses abonnements de service, excluant désormais les jeux first party de l’abonnement Game Pass Console, qui au demeurant n’existe désormais plus. En somme, les joueurs et joueuses doivent désormais adhérer au service le plus cher (17,99€ par mois pour le Xbox Game Pass Ultimate) ou le PC Game Pass pour obtenir les jeux de l’entreprise dès leur lancement.

La sortie prochaine de Call of Duty: Black Ops 6 (épisode au cycle de développement le plus long chez l’éditeur, soit plus de 4 ans) qui intègrera le même processus de matchmaking que précédemment, devrait donc être du pain béni pour Xbox qui entrevoit ici, l’occasion de faire prospérer de manière exponentielle son service phare dès cette année. On vous résume tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel opus aux grands changements et aux grands retours.

La guerre du Golfe en 4K

Après avoir proposé aux joueurs et joueuses une nouvelle histoire dans la série des jeux Modern Warfare l’an passé, Call of Duty renoue avec sa série phare des jeux Black Ops avec Call of Duty: Black Ops 6, confirmant par la même occasion que Call of Duty: Black Ops Cold War était bien le cinquième jeu de la série mais qui ne fut pas nommé ainsi. Mais si l’on regarde de plus près la chronologie de la série Black Ops, ce nouvel opus constitue le quatrième dans l’ordre chronologique. Il suit en effet le premier Call of Duty: Black Ops, puis Call of Duty: Black Ops Cold War, et certaines missions de Call of Duty: Black Ops 2. Les autres jeux de la série et les missions dans le futur de Call of Duty: Black Ops 2 se déroulent, elles, au XIXe siècle.

La saga ayant pour habitude de s’inspirer très largement des événements historiques, ce nouvel opus ne fera pas exception à la règle. Et pour cause, la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 se déroulera au début des années 90, une période historique de transition entre la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, l’effondrement de l’Union soviétique mais aussi la guerre du Golfe. Cette campagne, développée par Raven Software tandis que l’opus au global est chapeauté par Treyarch prend donc la suite des événements de Call of Duty: Black Ops Cold War sorti en 2020 et qui mettait en scène le début et le milieu des années 80.

Si vous avez pu visionner les différents trailers du jeu, et si vous connaissez la série Black Ops depuis ses débuts, vous avez dû repérer l’absence de deux personnages clés de Call of Duty: Black Ops 2, à savoir Alex Mason et Jason Hudson. Tous deux seront effectivement absents de ce nouvel épisode, morts suite aux événements de Call of Duty: Black Ops 2. Alors que pas moins de 6 fins différentes étaient rendues disponibles à l’époque, celle où Mason meurt est donc considérée comme la véritable fin canonique du jeu, engendrant les événements dépeints dans cette « suite ».

Du monde au Bataillon

Bien que l’on ne retrouvera pas tous les personnages iconiques de la série, d’anciennes grosses têtes feront bien leur retour dans Call of Duty: Black Ops 6, accompagnés de nouveaux héros.

Le vétéran Frank Woods fera par exemple son grand retour. Apparu pour la première fois dans le premier épisode de la série Call of Duty: Black Ops en 2010, il fut gravement blessé par Raul Menendez et doit désormais se déplacer en fauteuil suite aux événements de la « vraie » fin de Call of Duty: Black Ops 2. Des flashbacks permettront de faire le lien avec ce nouvel épisode et les conséquences des événements précédents. Mais interagissant désormais dans l’ombre, Woods veillera au bon déroulé des missions grâce à son nouveau rôle au sein de la CIA.

Parmi les nouveaux personnages, nous ferons la connaissance du petit protégé de Woods, Tony Marshall, un leader méthodique au sens moral puissant. L’homme possède la même détermination et l’entêtement de Woods, parfait pour tenir tête à la responsable de la CIA, Jane Harrow, qualifiée d’intrépide et de particulièrement brillante.

Sans vouloir trop révéler d’informations capitales, il nous faut tout de même expliquer que bien qu’opérant dans l’ombre et avec toute la confiance de Jane Harrow, les deux hommes vont finalement se retrouver suspendus après une opération difficile au Koweït, contraints à nouveau de devoir contourner les règles pour mener à bien leur mission.

Ils vont alors former leur propre équipe d’agents rebelles, grâce à deux nouveaux personnages Felix Neumann, un génie des technologies, et Sevati Dumas, une tueuse à gages hors pair. Et puis, comment ne pas citer la légende Russell Adler, autrefois allié sans faille mais qui pourrait bien devenir l’un des ennemis les plus redoutables des commandos. L’homme revient pour les informer que le gouvernement américain a été compromis par un groupe fantôme nommé Panthéon et qu’il faut par conséquent l’anéantir.

Vous vous retrouvez donc, malgré vous, au cœur d’une conspiration étrange et clandestine où chaque acte de résistance devient une trahison, avec le grand retour d’un cocktail explosif de mensonges, vérités et manipulations psychologiques, typique de la série Black Ops. Enfin, pour terminer la galerie des personnages présents et pour renforcer l’aspect historique de son histoire inédite, Call of Duty: Black Ops 6 nous permettra de rencontrer des personnages bien connus et ayant existé, tels que Georges H. W. Bush, Bill Clinton, Margaret Thatcher, et même Saddam Hussein.

Woods et Marshall au rapport !

Pour cette nouvelle Campagne dont nous ne connaissons pas encore la durée de vie (on espère néanmoins qu’elle sera plus longue que celle de Call of Duty: Modern Warfare III l’an passé, un opus qui a d’ailleurs rejoint récemment le Xbox Game Pass), Raven Software a imaginé des missions proposant différentes manières de les traverser. A vous les réseaux d’égouts lugubres soutenant un luxueux casino sud-européen à deux doigts du braquage épique, ou encore un palais situé dans le désert irakien tandis que la soirée électorale d’un certain jeune gouverneur nommé Bill Clinton n’aura plus de secrets pour vous.

Les missions proposeront donc une certaine variété d’action dans la méthodologie, mais aussi dans les combats ou les conversations avec d’autres personnages, ouvrant ainsi plusieurs possibilités en termes de conséquences pouvant changer en fonction des nombreux obstacles environnementaux. Cela sera associé au retour de séquences de piratage informatique ou de crochetage de serrure équipements spécifiques, entre autres codes et énigmes à résoudre dans la plus grande tradition de la plupart des campagnes solo de Call of Duty.

Pour vous reposer entre vos missions éprouvantes, une toute nouvelle base d’opérations centrale sera accessible au cœur d’un manoir isolé et sinueux perché au sommet d’une falaise de granit appartenant auparavant au KGB. L’occasion d’en apprendre bien plus sur les personnages et leurs agissements. Au programme en ces lieux, entrainement au tir, découverte de secrets dans des pièces désaffectées et comptes-rendus de missions auprès du sergent-chef Frank Woods.

Vous pourrez trouver sur place un tableau des preuves (déjà aperçu dans Call of Duty: Black Ops Cold War), amélioré pour l’occasion afin de mieux se préparer aux missions et d’adopter la meilleure stratégie pour triompher.

Le multijoueur, le socle dur des Call of Duty

Bien que le mode solo des jeux Call of Duty reste et demeure la plupart du temps une prouesse technique et une bonne occasion de découvrir l’univers du jeu en question via une Campagne de 6 à 10h aux séquences hollywoodiennes, le mode multijoueur reste sans conteste l’une des forces de la licence à chacun des épisodes, un engouement profondément ancré dans son ADN et dans la tête des joueurs et joueuses.

Au programme dans Call of Duty: Black Ops 6, 16 nouvelles cartes disponibles au lancement, dont 12 cartes standard en 6 contre 6 et 4 toutes nouvelles cartes d’assaut en 2 contre 2 ou en 6 contre 6. Ces modes de jeu proposeront un tout nouvel arsenal d’armes et de gadgets à embarquer pour des parties endiablées tandis que toutes les cartes possèderont leur propre histoire se déroulant après la Campagne.

De l’équipement tactique et mortel fera également son apparition dont certains provenant d’incontournables de la série Black Ops, comme le classique dispositif explosif téléguidé à quatre roues tout comme le piège tranquillisant pour étouffer les ennemis qui s’approchent. Le système de prestige classique fera également son retour tout comme le mode studio permettant de revivre vos meilleures actions.

Mais LA grande nouveauté de cet opus demeure l’instauration obligatoire de toutes nouvelles capacités de déplacement appelées omnimouvement. Grâce à ces mouvements multi-directionnels, vous serez désormais en capacité de sprinter, plonger et glisser dans n’importe quelle direction ainsi que de vous tourner à 360° même en position couchée et ce dans tous les modes de jeu (y compris la Campagne). Vous pourrez également rendre encore plus fluide la course et le parkour en activant l’enjambement automatique des murets, une aide au sprint ou encore un accroupissement automatique, qui eux seront cependant facultatifs, tout comme la personnalisation de l’interface et de l’ATH pour une immersion plus ou moins authentique.

Le Corner Slicing est une autre nouveauté du gameplay de cet épisode annuel et permet, lui, de pivoter l’arme en fonction de votre vitesse et de votre direction, notamment lors d’un passage de porte, pour un rendu visuel plus fluide. A n’en pas douter, ces quelques nouveautés de déplacement ne feront pas l’unanimité auprès des joueurs et joueuses les plus assidus, mais d’après les premiers retours, cela change considérablement les choses et fluidifie l’action à l’écran.

L’aspect visuel semble avoir été particulièrement travaillé grâce au travail de photogrammétrie sur les équipements notamment, rendant l’ensemble plus réaliste et où l’influence du vent, de la gravité ou du poids visent à tendre vers l’hyper-réel selon les développeurs. D’ailleurs, le nombre de zones d’impact sur un personnage passe de 4 à 9, rendant les animations de mort plus détaillées et davantage personnalisées. Cela pourrait être l’opus le plus dynamique en termes de mouvements, avec une facilité de déplacement aussi bien horizontale que verticale augmentée.

Un grand retour avec un grand Z

Il fait également son grand retour, le mode Zombies par manches revient dans la série Black Ops, avec au lancement, deux nouvelles cartes inédites proposées. Liberty Falls, très ensoleillée et très ouverte dans une petite ville des Appalaches en Virginie Occidentale, tandis que l’autre, Terminus, se déroule de nuit sur une ile carcérale bien flippante située dans la mer des Philippines.

L’occasion de retrouver certains personnages emblématiques du Mode Zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War, ce retour permettant de poursuivre l’histoire terrifiante de l’Éther noir débutée dans l’opus de 2020. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce mode à part, il s’agit d’un mode de jeu coopératif jusqu’à trois coéquipiers où vous devrez affronter des vagues successives de zombies acharnés.

A noter que chacune de ces cartes seront très grandes et disposeront de multiples points d’intérêts renfermant des trésors et des solutions pour avancer dans la quête principale propre à chaque carte. A noter que le jeu disposant d’un niveau de difficulté assez relevé proposera également un mode plus guidé pour permettre à tous de connaître le fin mot de l’histoire.

La grande nouveauté de ce retour réside en la présence, comme dans la campagne et le mode multijoueur, des mouvements omnidirectionnels, ajoutant une dimension dans les combats encore jamais vue dans la licence. De multiples armes feront leur retour ou leur apparition, accompagnés de gadgets aussi explosifs que sournois, tandis que vous aurez le choix entre une vue à la première et à la troisième personne, une première pour ce mode de jeu.

Si vous voulez en voir plus, un trailer cinématique a été dévoilé début août et une bande-annonce de gameplay a vu le jour dans les jours qui ont suivis, nous permettant d’en apprendre bien plus sur ce qui nous attend, notamment via un post de blog très complet. Treyarch nous promet que plus d’informations seront dévoilées plus tard cette année lors du Call of Duty: NEXT.

Call of Duty: NEXT et phases de Bêtas

Récemment annoncées, les Bêtas de Call of Duty : Black Ops 6 se tiendront dans les prochaines semaines :

La première Bêta d’accès anticipé se déroulera du 30 août à 19h au 4 septembre à 19h, pour tous les joueurs ayant précommandé le jeu et pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass ou au Xbox Game Pass Console.

Une seconde vague de Bêta (ouverte cette fois) se tiendra, elle, du 6 septembre à 19h au 9 septembre à 19h, cette fois-ci pour tout le monde.

La conférence annuelle dédiée au jeu, le Call of Duty: NEXT se tiendra cette année le 28 août, en direct sur Twitch et YouTube et permettra de faire le point sur les nouvelles informations sur la Campagne mais aussi sur les modes multijoueur, tout en découvrant les premières images du mode Zombies notamment.

Editions et Date de sortie

Sachez par ailleurs que pour garder une expérience similaire entre tous les utilisateurs, le contenu de Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Modern Warfare III ne pourra être transféré dans Call of Duty: Black Ops 6 hormis l’avantage de précommande Pack Opérateur Woods. Le fichier d’installation devrait peser son petit poids bien que les 300 Go avancés sur les réseaux sociaux regroupera un lanceur comprenant les jeux Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Modern Warfare III ainsi que Call of Duty: Warzone, donc faites de la place sur vos disques durs.

D’ailleurs, afin d’alléger le poids des fichiers et pour obtenir un rendu des textures suffisamment propre, Activision vous demandera une connexion internet permanente pour tous les modes, même la campagne solo, ce qui pourrait en crisper plus d’un.

A noter qu’il n’y aura pas d’édition collector proposée pour ce nouvel opus mais que plusieurs éditions seront autrement proposées à la vente, en physique ou en numérique, avec par exemple :

Une édition Cross-Gen qui vous permettra de bénéficier du jeu sur les consoles Xbox et la PS4 tandis qu’une édition physique spécifique à la PS5 verra le jour dans une version standard.

qui vous permettra de bénéficier du jeu sur les consoles Xbox et la PS4 tandis qu’une verra le jour dans une version standard. Une édition numérique Coffre d’Armes vous permettra en plus d’obtenir divers éléments cosmétiques (dont le Pack Opérateurs Prédateurs vs Proies, la Collection d’armes Virtuose et le Pack GobbleGum) et un accès au premier passe de saison.

Call of Duty: Black Ops 6 sortira le 25 octobre prochain sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC et Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass, la formule Game Pass classique ne comprenant plus les jeux first party dès leur lancement. Les joueurs et joueuses possédant le Xbox Game Pass Ultimate recevront la version incluant les bonus de précommande à savoir le Pack Opérateur Woods et l’arme Reflect 115 Camo Pack. A noter que le jeu a subi une grosse fuite début août, fuite que nous avons décidé de ne pas vous relayer pour ne pas vous gâcher la découverte des nouveautés de cet opus.