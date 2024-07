Gros changements à venir pour le Xbox Game Pass, hausse des prix et fin des jeux day one pour l’un des paliers

Les nouveaux prix du Xbox Game Pass

L’information nous est d’abord venue par Windows Central avant d’être confirmée par des mails envoyés aux abonnés et par une mise à jour du site du support Xbox. Le Xbox Game Pass va bien augmenter ses prix, et ce pour la plupart de ses paliers. Cela concerne avant tout les nouveaux abonnés au service, puisque celles et ceux qui possèdent déjà un abonnement actif auront jusqu’au 12 septembre avant que ces tarifs n’entrent en vigueur. Voici les nouveaux prix du Xbox Game Pass qui ont été confirmés pour la France :

Xbox Game Pass PC : 11,99 € par mois au lieu de 9,99 €

Xbox Game Pass Ultimate : 17,99 € par mois au lieu de 14,99 €

Xbox Game Pass Core : 69,99 € par an au lieu de 59,99 €

Vous pouvez consulter les tarifs pour chaque pays dans le document publié par Microsoft. Le prix du Xbox Game Pass Core ne semble pas monter au mois, mais seulement à l’année. On remarquera que l’augmentation du Xbox Game Pass PC est moins agressive étant donné que Microsoft peut encore aller chercher beaucoup de monde sur ce marché, contrairement au marché console qui est plus restreint.

Le Xbox Game Pass Console est remplacé par le Xbox Game Pass Standard

Et le Xbox Game Pass Console dans tout ça ? Eh bien ce dernier disparait, dès aujourd’hui. Cette formule d’entrée pour le service, en plus du Xbox Game Pass Core, permettait d’avoir accès aux jeux compris dans l’abonnement sans tous les bénéfices du palier Ultimate (comme le cloud gaming), à un moindre prix. Désormais, cette formule est remplacée par le Xbox Game Standard.

Ce dernier sera affiché à 14,99 € et permettra de jouer à tous les jeux du Xbox Game Pass, à une exception près. Dans ce palier, les jeux normalement disponibles Day One sur le service ne seront pas proposés. Ce qui veut dire, par exemple, que les membres abonnés au Xbox Game Pass Standard ne pourront pas profiter de l’inclusion de Call of Duty: Black Ops 6 lorsqu’il sortira sur le service. Même chose pour un Indiana Jones ou un Avowed. Un changement majeur pour l’abonnement, qui montre que Microsoft veut pousser à ce que le public s’abonne au palier Ultimate afin d’être plus rentable.

Avec le Xbox Game Pass Standard, vous aurez malgré tout accès au multijoueur ainsi qu’à des offres spéciales. Le seul gros changement vient donc des jeux ajoutés au catalogue dès le jour de leur sortie. Ce palier sera disponible dans les prochains mois, et si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass Console, vous continuerez à en profiter, mais dès le 18 septembre, la limite d’extension maximale de votre abonnement sera de 13 mois.

Les informations à retenir

Tous ces changements pourront paraître un peu confus, mieux vaut donc résumer en quelques points les informations majeures à retenir concernant le Xbox Game Pass dès aujourd’hui :

Les prix du Xbox Game Pass Ultimate, du Xbox Game Pass PC et du Xbox Game Pass Core augmentent pour les nouveaux abonnés

Le palier Xbox Game Pass Console disparait dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés

Les abonnés au Xbox Game Pass Console peuvent conserver leur abonnement durant quelques temps, avec les mêmes services

Les nouveaux abonnés pourront choisir l’option Xbox Game Pass Standard

Le Xbox Game Pass Standard inclut un catalogue de jeux et l’accès au multijoueur sur console, mais pas les jeux sortis day one

Dorénavant, il faudra donc passer par le Xbox Game Pass PC ou le Xbox Game Pass Ultimate pour profiter des jeux day one, du moins pour les nouveaux abonnés. Un changement significatif (en plus de la hausse des prix) qui reste surprenant étant donné à quel point Microsoft tenait à cet argument par le passé. L’arrivée de Call of Duty et d’autres jeux dans le catalogue bouscule tout, reste maintenant à voir si le constructeur arrivera à augmenter sa croissance de cette manière.