Call of Duty: Black Ops 6 dévoile enfin du gameplay pour le mode Zombies

Un tour d’horizon ultra complet de ce qui vous attend dans Call of Duty: Black Ops 6 Zombies

Avec ce trailer très dynamique qui donne déjà de nombreux indices sur le contenu de Call of Duty: Black Ops 6 Zombies, nous avons droit à un très long article du blog officiel qui revient en détails sur le gameplay, les options de préparation, le bestiaire et bien d’autres choses. On vous résume les annonces importantes en commençant par Liberty Falls qui est la deuxième carte dévoilée et qui sera disponible au lancement de ce mode Zombies.

Il s’agit d’une ville pittoresque de Virginie-Occidentale désormais envahie par les rôdeurs. Activision et Treyarch donneront plus de détails sur cette carte lors du prochain Call of Duty: NEXT le 28 août prochain. Avec jusqu’à trois coéquipiers, vous devrez affronter des vagues successives de zombies acharnés. Liberty Falls et Terminus proposeront un retour aux origines avec un système de rounds. Toutes les cartes du mode zombie disposent d’une quête principale que vous devez résoudre par vous-même. Terminus sera, par exemple, une carte immense que vous pourrez explorer à l’aide de radeaux tactiques.

Il y a apparemment de nombreux trésors à dénicher comme des artefacts ou des documents, sans oublier des quêtes annexes. Pour les nouveaux joueurs ou ceux qui trouveraient ces objectifs trop difficiles, un mode plus dirigiste et guidé sera proposé. Le mode profitera évidemment des avancées de ce nouvel opus, notamment les mouvements omnidirectionnels, permettant des manœuvres de combat jamais vues dans la série.

Afin de ne pas vous inonder le cerveau avec des pavés d’informations, voici une liste non exhaustive des éléments importants de Call of Duty: Black Ops 6 Zombies :

Le HUD sera entièrement personnalisable (barre de vie des zombies, couleurs des interfaces…)

Vous disposerez de deux types de monnaie (« Essence » et « Salvage ») pour acheter des améliorations, des armes et débloquer des zones

Possibilité de mettre en pause et sauvegarder les parties en solo

Une sauvegarde automatique vous ramènera à votre point de progression le plus proche si jamais vous vous déconnectez sans le vouloir

Possibilité de changer entre une vue à la première et troisième personne

De nouveaux pièges et équipements (dans le trailer on peut observer un piège à tentacules qui peut éliminer les zombies mais également les joueurs si on ne prête pas attention)

Plus de menu pour acquérir les améliorations d’armes

Une fonction « Zombie Build » pour créer une classe avec vos armes modifiés dans le mode

Un distributeur de Melee Macchiato qui vous permet de frapper les zombies en les faisant voltiger

Vous pouvez rejoindre des amis en plein milieu d’une partie s’il reste une place disponible

Les bonus de précommandes

Activision a également dévoilé les bonus de précommandes pour Call of Duty Black Ops 6 :

Pour l’Édition Digitale sur console ou PC :

Reflect 115 Camo Pack (Nouveau !)

Woods Operator Pack

Accès anticipé à la Bêta Ouverte

Pour l’Édition Vault sur console ou PC :

Reflect 115 Camo Pack (Nouveau !)

Woods Operator Pack

Accès anticipé à la Bêta Ouverte

Hunters Vs. Hunted Operator Pack

BlackCell Saison 1

Mastercraft Weapon Collection

GobbleGum Pack

Les abonnés au Xbox Game Pass recevront tous les avantages de l’Édition Digitale et pourront mettre à niveau leur jeu en édition Vault pour une trentaine d’euros.

Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible dès le 25 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sera également disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass.