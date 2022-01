Top 2022 des ventes de jeux vidéo en France Semaine 01 : Mario Kart 8 Deluxe repart sur les chapeaux de roues

Une nouvelle année s’est ouverte à nous et cela nous donne une nouvelle occasion de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Alors que de nombreux titres majeurs doivent débarquer dans les prochains mois, il est temps de découvrir un tout nouveau classement des ventes physiques de jeux video en France.

Chaque semaine, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, le S.E.L.L. publie traditionnellement ce classement avec une semaine de retard sur le calendrier. Il est temps de découvrir le classement pour la semaine 01 de 2022, à savoir du 03 au 09 janvier 2022.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 01 de 2022 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 01 :

On note la disparition de FIFA 22 du classement pour cette semaine et le retour de Ratchet & Clank : Rift Apart, l’un des titres de lancement de la PlayStation 5. Nintendo est toujours aussi puissant et se positionne dans 4 des 5 places du classement avec l’éternel Mario Kart 8 Deluxe, alors qu’un nouveau titre serait en développement.

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. publie également d’autres classements, plateformes par plateformes.

PS5

Ratchet & Clank : Rift Apart Spider-Man : Miles Morales Call of Duty : Vanguard

PS4

FIFA 22 Call of Duty Vanguard GTA : The Trilogy – Definitive Edition

Xbox Series X

Forza Horizon 5 Halo Infinite Call of Duty : Vanguard

Xbox One

FIFA 22 Call of Duty Vanguard Battlefield 2042

Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe Mario Party Superstars Animal Crossing : New Horizons

PC

Farming Simulator 22 The Witcher III : Wild Hunt – Game of the Year Edition Microsoft Flight Simulator

La semaine prochaine, nous découvrirons le classement de la semaine 02 à savoir du 10 au 16 janvier 2022.