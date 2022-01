Mario Kart 9 serait en plein développement et viendrait avec un « nouveau tournant » selon un analyste de l’industrie

Cela fait longtemps que l’on attend un nouveau Mario Kart, et il se pourrait bien que cette année soit enfin la bonne. Selon un analyste, Mario Kart 9 sera révélé dans l’année et proposera du changement venant chambouler les habitudes.

Mario Kart et GTA, même combat

Rappelons que Mario Kart 8 est sorti en 2014 sur Wii U avant de ressortir sur Switch dans une version Deluxe. On met de côté le Mario Kart Live : Home Circuit en réalité augmentée qui est un peu particulier. Jeu de courses fun et indémodable par excellence, il est l’un des titres les plus solides de Nintendo au niveau de la longévité. Même encore aujourd’hui, il truste régulièrement les tops de ventes.

On peut alors se dire que Nintendo n’a aucun intérêt à remplacer une poule aux œufs d’or qui vend encore des palettes de jeux, et pourtant, on imagine bien que la firme a sans doute déjà des plans pour la suite. Selon les prévisions du Dr. Serkan Toto (via gameindustry.biz), un analyste de l’industrie, Mario Kart 9 serait activement en développement :

» Je suis conscient que Mario Kart 8 Deluxe se vend toujours très bien sur Nintendo Switch mais Mario Kart 9 est en plein développement (et vient avec un tournant) et Nintendo pourrait le teaser cette année »

Il est vrai que l’on n’imagine pas comment un concept comme Mario Kart pourrait drastiquement se renouveler. Ce « tournant » pourrait donc être un changement majeur pour la franchise qui viendrait élargir les horizons. Un monde ouvert ?

Monsieur Toto n’est pas du genre à blaguer et selon ses prédictions de l’année dernière, il semble assez crédible. L’homme nous prédit également une autre grosse licence Nintendo sur smartphones et tablettes.

« Sur mobile, Nintendo a été très discret depuis le lancement Mario Kart Tour en 2019 mais je pense que 2022 sera l’année où l’on verra une IP forte arriver sur ces appareils »

Il ne reste plus qu’à croiser les doigts et attendre chaque Nintendo Direct comme celui qui nous teasera le prochain Mario Kart.