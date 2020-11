Tomb Raider Reloaded : Un jeu mobile fraîchement annoncé

La licence Tomb Raider fait vendre ces dernières années, au point qu’un film a même vu le jour dans les salles obscures. Un second est aussi en préparation, toujours avec Alicia Vikander en Lara Croft, mais sa sortie a été repoussée à une date indéterminée. Cela étant, cela ne va pas empêcher la belle archéologue de reprendre du service dans les prochains mois, puisqu’un jeu mobile vient d’être annoncé.

Un simple trailer comme annonce

Depuis le reboot qu’a connu la série en 2013, sobrement intitulé Tomb Raider, la série est plus bankable que jamais. Deux épisodes ont suivi sur consoles et PC, et tout porte à croire que Square Enix est plutôt content du retour critique et commercial. Ainsi, il n’est absolument pas surprenant de découvrir, cette semaine, qu’un nouveau jeu est en développement. Ce qui l’est un peu plus, c’est le choix du support.

En effet, Tomb Raider Reloaded est attendu sur Android et iOS exclusivement. Et c’est d’ailleurs tout ce que l’on en sait, puisque Square Enix n’a pas communiqué sur le sujet. L’entreprise s’est contentée de nous servir ce court trailer ci-dessus, qui nous apprend simplement que cette nouvelle itération aura droit à un design coloré. Et d’aucun dirait plus mièvre que ce à quoi nous ont habitué les précédentes aventures de Lara.

Tout ce que l’on sait sur cet opus, c’est que ce sont les équipes de Square Enix Londres et de Emerald City Games qui s’en occupent. Ce dernier étant un petit studio exclusivement à l’origine de jeux mobiles, tels que G.I. Joe: War on Cobra ou encore Lionheart Tactics. En attendant d’en savoir plus, le trailer s’achève sur un large « 2021« , qui ne nous indique malheureusement pas de date précise à laquelle attendre ce Tomb Raider Reloaded.