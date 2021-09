Tomb Raider : Hayley Atwell (Agent Carter) va doubler Lara Croft dans la série animée de Netflix

Il y a quelques mois, on apprenait qu’une série animée Tomb Raider était en développement chez Netflix, parmi les nombreuses autres adaptations de jeux vidéo qui sont en cours chez le géant de la SVOD. Et si on a toujours pas d’images concernant cette série, on découvre aujourd’hui plus d’informations avec l’actrice qui prêtera sa voix à Lara Croft.

Captain Carter au rapport

Hayley Atwell is Lara Croft! Netflix’s upcoming TOMB RAIDER anime series from Powerhouse Animation picks up after the event of Square Enix’s video game reboot trilogy, and will follow Atwell’s Lara Croft in her latest, greatest adventure. pic.twitter.com/4NT02YfuOH — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 13, 2021

C’est donc Hayley Atwell qui va doubler Lara Croft dans la prochaine série animée de Netflix. Vous connaissez probablement l’actrice pour son rôle dans le Marvel Cinematic Universe, où elle joue l’Agent Carter. Elle a d’ailleurs eu une récente expérience de doublage puisqu’elle incarne aussi Captain Carter dans la série Disney + de Marvel, What If.

Ce n’est donc pas Camilla Luddington qui reprendra son rôle ici, après avoir interprété l’aventurière dans la dernière trilogie. Par ailleurs, cette série se déroulera juste après cette trilogie, sans que l’on en sache plus pour le moment.