MGM perd les droits d’exploitation de Tomb Raider au cinéma, quel avenir pour la série sur grand écran ?

Coup dur pour les fans de la saga Tomb Raider et a fortiori pour la compagnie Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), jusqu’alors détentrice des droits d’exploitation sur grand écran de la franchise à succès. Alors qu’un nouveau jeu est en préparation sous Unreal Engine 5, nous apprenons en effet aujourd’hui que la société vient de perdre les droits d’adaptation de la série en film, après un premier épisode sous forme de reboot en demi-teinte, laissant le champ libre à plusieurs compagnies pour reprendre le flambeau. Les enchères sont lancées.

Lara seule au Monde

Récemment, Square Enix cédait un certain nombre de licences vidéoludiques à Embracer pour 300 millions de dollars, dont Tomb Raider, Deus Ex et Legacy of Kain notamment. Les choses bougent encore pour notre chère Lara puisque c’est via un article exclusif de nos confrères de The Wrap que l’on a appris la nouvelle dans la nuit : la suite du film Tomb Raider avec Alicia Vikander sorti en 2018 (et au résultat de 275 millions de dollars tout de même) n’est tout simplement plus en production et la jeune femme n’est plus attachée au projet tout comme aucun réalisateur, alors même que le projet avançait bien avec Misha Green à l’écriture.

En effet, alors que la MGM avait jusqu’au mois de Mai 2022 pour lancer officiellement le projet, les délais ont été trop longs faisant manquer la géante rachetée par Amazon en début d’année à ses obligations contractuelles. De quoi agiter les gros sous et les grandes compagnies hollywoodiennes puisqu’il semblerait que des enchères et des propositions fusent de toute part, montrant l’entrain pour cette licence et ce personnage iconiques, avec à la clé un nouveau redémarrage complet pour la franchise cinématographique.

Si vous attendiez donc un nouveau film Tomb Raider prochainement, il faudra prendre votre mal en patience puisque tout semble au point mort jusqu’à ce que la licence trouve un nouvel acquéreur. Mais qui pour reprendre la barre ? Disney avec la Fox ? Netflix ? Pour l’heure, les droits sont revenus de fait au studio Crystal Dynamics, détenteur des jeux et à la société GK Films qui étudient les offres. Reste enfin la série animée Netflix qui doit faire son apparition prochainement sur la plateforme.