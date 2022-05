Perfect Dark : Crystal Dynamics continuera d’assister The Initiative sur le reboot

Le rachat de la partie occidentale de Square Enix par Embracer Group a secoué l’industrie hier, lors de son annonce. Cette acquisition venue de nulle part soulève de grandes interrogations quant aux projets déjà en cours, à commencer par le cas du studio Crystal Dynamics, présent sur trois fronts de manière simultanée. D’abord la survie de Marvel’s Avengers, dont on ne donne pas cher de sa peau après ce rachat, puis le nouveau Tomb Raider sur Unreal Engine 5, sans oublier le support du studio envers The Initiative sur le reboot de Perfect Dark. Mais sur ce projet, rien ne semble changer.

We’re excited to see Crystal Dynamics take these next steps with their studio. Our teams have made great progress in building Perfect Dark together as co-development partners, and we will be continuing this work with them in their next chapter. https://t.co/9gG2VGUV8u

— TheInitiative (@TheInitiative) May 2, 2022