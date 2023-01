PowerWash Simulator : Il sera bientôt possible de nettoyer le Manoir Croft (Tomb Raider)

Sorti l’été dernier, PowerWash Simulator a été une véritable réussite de la scène indépendante. Avec son concept pourtant simple mais pourtant tellement addictif, le titre propose de nettoyer. Oui, une simulation de nettoyage qui nous place un nettoyeur haute pression entre les mains et où l’objectif est d’enlever la crasse tout autour de nous. Déjà disponible sur PC et Xbox, on apprend aujourd’hui la date de sortie sur les autres consoles. Mais aussi une étonnante collaboration !

Tomb Raider x PowerWash Simulator

C’est acté : PowerWash Simulator sortira sur les plateformes PlayStation 5, PlayStation 4 et Switch le 31 janvier 2023. Mais l’annonce étonnante, c’est que ces nouvelles moutures seront accompagnées d’un pack spécial Tomb Raider. Disponible au lancement sur PlayStation et Switch, la mise à jour sera également proposée gratuitement sur tous les autres supports.

Vous rêviez de faire le ménage chez la famille Croft ? C’est bientôt possible. Né d’une collaboration entre Square Enix Collectible, FuturLab et Crystal Dynamics, ce DLC permettra de se rendre dans le Manoir Croft et de le nettoyer en profondeur. On imagine que quelques secrets y seront cachés.

Rappelons que PowerWash Simulator est déjà disponible sur PC, Xbox Series et Xbox One. Il propose un mode solo mais également une expérience multijoueur où l’on peut soit faire une carrière en coopération, soit jouer jusqu’à six joueurs en ligne pour nettoyer ensemble dans un mode libre.