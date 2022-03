Tiny tina's wonderlands dévoile son season pass

Tiny Tina’s Wonderlands revient déjà après nous avoir présenté son contenu post-game hier. Et c’est aujourd’hui au tour de son Season Pass de tout nous dire ou presque.

Nightmares in Wonderlands

Direction la zone du Surplomb Voilé où vous attendra la mystérieuse Vesper. C’est elle qui vous donnera accès aux quatre illusions qui composent le contenu additionnel du jeu que l’on peut obtenir grâce au Pass saisonnier ou acheter à l’unité. Ces illusions sont des donjons de cinq salles qui se terminent par un boss.

La subtilité c’est que toutes les semaines, l’expérience va changer. En effet, le boss aura une nouvelle forme chaque semaine jusqu’à atteindre sa forme finale. Pas de panique, si vous arrivez en retard, vous n’aurez pas directement la version la plus difficile du donjon puisqu’il faut bien réussir au moins une fois une difficulté pour débloquer la suivante.

Ce qui change d’une version à l’autre, ce sont aussi les commentaires de Vesper qui vous parlera pendant le donjon pour en dire plus sur le boss et son passé tragique. Terminer le donjon permet aussi d’ajouter son contenu à la Chambre du Chaos et vous obtenez aussi des âmes égarées à dépenser à la Roue du Destin de Vesper pour espérer gagner des objets légendaires.

Un season pass qui a de la classe

La sortie de la quatrième illusion s’accompagnera d’une septième classe jouable. Nous n’avons aucun indice sur sa nature mais on nous assure qu’il s’agira bien d’une classe à part entière avec des propres capacités, son arbre de compétence et tout le reste. Il faut avouer que l’on est très curieux de voir le prix de l’ensemble vu qu’on se souvient douloureusement des 50 euros du Pass de Borderlands 3 qui avaient du mal à se justifier…

Le Season Pass contiendra aussi du cosmétique et forcément, il rendra hommage à Sa Majesté Étalon-du-cul. C’est un pack contenant l’armure de la Garde de Diamant prédéfinie (3 objets), le pack cosmétique de paillettes de cristal (5 objets), l’ensemble pour bannière Trône inflexible (2 objets) et le matériau pour statue de héros Diamant.

Terminons en signalant qu’Étalon-du-cul sera aussi à l’honneur dans Fortnite puisque si vous précommandez Tiny Tina’s Wonderlands sur l’Epic Games Store avant le 25 mars, vous recevrez gratuitement ce magnifique planeur à l’effigie de notre Reine à tous dans le battle royale qui ne cherche plus à avoir la moindre cohérence.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.