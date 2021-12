La série The Witcher: Blood Origin dévoile son tout premier teaser

La saison 2 de la série The Witcher de Netflix est disponible depuis vendredi dernier, mais la plateforme a déjà le regard tourné vers l’avenir. Ou le passé plutôt, étant donné que le géant du SVOD prépare une série préquel à The Witcher, avec The Witcher: Blood Origin, qui a montré ces premières images.

Retour à la Conjonction

Celles et ceux qui sont à jour dans la diffusion de The Witcher ont certainement déjà vu ses images, étant donné que ce teaser est diffusé en bonus à la fin de la saison 2. Netflix le publie aujourd’hui officiellement pour mettre tout le monde au courant.

Cette nouvelle série se déroulera donc 1200 ans avant les aventures de Geralt et Ciri, et nous racontera la Conjonction des Sphères, en plus de la naissance du tout premier sorceleur.

The Witcher: Blood Origin (ou « L’héritage du sang » chez nous), confirme également sa sortie sur Netflix pour 2022.