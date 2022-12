Accueil » Actualités » The Witcher 3 : Les éditions physiques PS5 et Xbox Series sortiront en janvier, voici où les précommander

The Witcher 3 s’est récemment offert une seconde jeunesse avec une mise à jour principalement destinée aux plateformes de nouvelle génération, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series. Avec cette update, le RPG de CD Projekt Red est plus beau que jamais mais aussi plus complet grâce à l’ajout de petits contenus en plus en plus de quelques corrections de bugs au passage. Si vous ne possédez pas encore le jeu sur consoles et que vous attendiez une version physique du titre pour vous lancer dans cette grande aventure (juste par plaisir d’avoir une jaquette PS5 ou Xbox Series), voici où précommander The Witcher 3 sur les dernières consoles.

Où précommander The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series ?

La mise à jour next-gen a beau être disponible depuis deux semaines, la version physique du jeu n’arrivera que dans quelques jours. The Witcher 3 sortira officiellement sa version physique sur PS5 et Xbox Series le 26 janvier 2023.

Plusieurs boutiques proposent déjà de mettre la main dessus, en précisant qu’il s’agit bien d’une version contenant tous les DLC et extensions du jeu, autrement dit la Complete Edition avec Hearts of Stone, Blood and Wine et la collaboration avec la série Netflix.

PlayStation 5

Xbox Series

Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ces versions de nouvelle génération, on vous renvoie à notre test de ces dernières.